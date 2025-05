Amazon: investissement massif dans l'IA en Arabie Saoudite information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 22:01









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services annonce un partenariat stratégique avec HUMAIN, une agence saoudienne dédiée à l'innovation en intelligence artificielle.



Les partenaires comptent investir plus de 5 milliards de dollars dans la création d'une ' AI Zone ' en Arabie saoudite réunissant infrastructures AWS, services IA (SageMaker, Bedrock, Amazon Q) et réseaux UltraCluster.



En complément d'un précédent investissement de 5,3 milliards de dollars pour une région AWS attendue en 2026, ce projet vise à soutenir la Vision 2030 du Royaume.



Il favorisera le développement de solutions IA, de modèles linguistiques arabes, et de cas d'usage dans les secteurs clés comme la santé, l'éducation ou l'énergie.





Valeurs associées AMAZON.COM 211,3700 USD NASDAQ +1,31%