Amazon interrompt son projet de livraison par drone en Italie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon AMZN.O a déclaré dimanche qu'il avait décidé de ne pas poursuivre ses projets de livraison de marchandises par drone en Italie, affirmant que, bien qu'il ait fait des progrès satisfaisants avec les organismes de réglementation aérospatiale, des questions réglementaires commerciales plus larges ne soutenaient pas le projet.

L'ENAC, l'autorité italienne de l'aviation civile, a qualifié cette décision d'inattendue, déclarant dans un communiqué samedi qu'elle était motivée par la politique de l'entreprise, liée aux "récents événements financiers impliquant le groupe".

La société avait annoncé en décembre 2024 la réussite des premiers essais de drones de livraison à San Salvo, une ville de la région centrale des Abruzzes.

Dans une déclaration à Reuters dimanche, Amazon a déclaré:

"À la suite d'un examen stratégique, nous avons décidé de mettre fin à nos projets de livraison par drone commercial en Italie".

"Malgré un engagement positif et des progrès avec les régulateurs aérospatiaux italiens, le cadre réglementaire commercial plus large dans le pays ne soutient pas, à l'heure actuelle, nos objectifs à long terme pour ce programme", a ajouté Amazon.