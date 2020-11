Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon France reporte le Black Friday au 4 décembre Reuters • 19/11/2020 à 20:14









PARIS, 19 novembre (Reuters) - Amazon France va décaler au 4 décembre l'opération commerciale "Black Friday", a annoncé son directeur général Frédéric Duval. "Nous avons décidé de reporter le Black Friday, si cela permet de rouvrir les commerces avant le 1er décembre. Cette année, le Black Friday aura donc lieu le 4 décembre", a déclaré Frédéric Duval TFI. (Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -2.01% CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -2.67% AMAZON.COM NASDAQ +0.25%