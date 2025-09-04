 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Amazon finalise l'acquisition d'Axio et obtient une licence de prêt direct en Inde
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 11:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ashwin Manikandan

Amazon AMZN.O a annoncé jeudi avoir finalisé l'acquisition de l'établissement de crédit non bancaire Axio, basé à Bengaluru, pour un montant non divulgué, obtenant ainsi une licence de prêt direct en Inde.

La Reserve Bank of India a donné son accord en juin, a déclaré Mahendra Nerurkar, vice-président d'Amazon chargé des paiements pour les marchés émergents. L'accord était en cours de transaction depuis décembre.

Axio, établissement fintech créé il y a 12 ans, propose des produits et services financiers aux particuliers et aux petites entreprises, en se concentrant sur les solutions numériques de crédit et de gestion de l'argent.

Par l'intermédiaire d'Axio, le plus grand distributeur en ligne du monde prévoit d'offrir une variété de produits de crédit sur sa plateforme, y compris des prêts à la caisse et "de multiples nouvelles destinations au-delà d'Amazon", a déclaré Mahendra Nerurkar, sans donner plus de détails.

"(Nous envisageons également) d'inventer de nouveaux produits de crédit pour répondre aux besoins de nos clients ainsi que des petites et moyennes entreprises."

La plupart des plateformes de commerce électronique en Inde, y compris leur rival Flipkart, proposent des prêts en partenariat avec des banques et des prêteurs non bancaires. Avec une licence de prêt, Amazon pourra désormais prêter directement, un modèle plus lucratif pour le groupe.

Flipkart a obtenu sa licence de société financière non bancaire (NBFC) en avril par l'intermédiaire de son unité Flipkart Finance, ce qui lui permet de prêter mais pas d'accepter des dépôts.

Axio, qui s'est associé à Amazon depuis 2018 pour offrir des produits de crédit et de paiement différé, continuera à opérer en tant qu'entreprise distincte mais deviendra une filiale à part entière d'Amazon en Inde, a déclaré Nerurkar.

L'entreprise avait un carnet de prêts d'environ 22 milliards de roupies (251,4 millions de dollars) pour le trimestre terminé en juin, a déclaré Gaurav Hinduja, cofondateur d'Axio.

L'accord aidera Amazon à étendre ses opérations fintech en Inde, où il a obtenu l'autorisation d'émettre des portefeuilles de paiement et de vendre des polices d'assurance sur son marché en ligne.

Amazon Pay, son unité de paiement, était le neuvième acteur en volume sur le canal d'interface de paiement unifié de l'Inde en juillet 2025, selon les données de la National Payments Corporation of India.

(1 $ = 87,5060 roupies indiennes)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

