Amazon fait appel à des banques pour sa toute première émission d'obligations en livres sterling

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec les détails des ventes)

Amazon AMZN.O a mandaté mardi des banques pour sa toute première émission d'obligations en livres sterling, selon une note consultée par Reuters, alors que les hyperscalers se précipitent pour lever des fonds dans différentes devises afin de financer le boom de l'IA.

Le géant de la technologie envisage de vendre des obligations à 3, 6, 12 et 19 ans, selon la note de service émanant de l’une des banques chargées de l’opération.

La transaction pourrait avoir lieu dès mercredi, sous réserve des conditions du marché, ajoute la note.

La note ne précise pas le montant qu’Amazon compte lever grâce à ces obligations.

Les hyperscalers comme Amazon émettent de plus en plus d’obligations sur des marchés hors des États-Unis cette année, de l’euro au franc suisse en passant par le yen, alors qu’ils cherchent à diversifier leurs sources de financement face aux besoins de financement colossaux liés à la transition vers l’IA.

L’ampleur de leurs émissions obligataires met déjà à l’épreuve les limites de la demande des investisseurs, en particulier sur le marché obligataire en dollars américains, certains grands acheteurs d’obligations ayant averti cet été que le marché montrait des signes de “sursaturation” .

L'émission d'obligations en livre sterling d'Amazon fait suite à celle d'Alphabet, la société mère de Google

GOOGL.O ,qui a levé 5,5 milliards de livres sterling (7,44 milliards de dollars) grâce à une opération en cinq volets dans cette devise en février, comprenant notamment une obligation à 100 ans, ce qui est rare.

(1 dollar = 0,7395 livres)