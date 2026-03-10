Amazon examine des pannes liées à l'usage du code assisté par l'IA
L'entreprise a connu quatre pannes majeures en une semaine, classées "Sev 1", correspondant à des interruptions importantes ou à une dégradation significative de systèmes essentiels. L'un des incidents les plus récents a empêché pendant environ six heures certains utilisateurs d'accéder à leurs comptes, de finaliser leurs achats ou d'afficher les prix des produits, à la suite d'un déploiement de code défectueux.
Selon des notes internes, certaines modifications de code assistées par l'IA auraient contribué à ces incidents depuis le troisième trimestre 2025, notamment lorsque des ingénieurs ont utilisé des outils génératifs pour accélérer des changements dans le code de production. Amazon prévoit désormais de renforcer ses contrôles, notamment en exigeant que les modifications assistées par l'IA effectuées par des ingénieurs moins expérimentés soient validées par des ingénieurs seniors, tout en travaillant à des mécanismes de sécurité plus durables.
|214,9800 USD
|NASDAQ
|+0,70%
