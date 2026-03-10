 Aller au contenu principal
Amazon examine des pannes liées à l'usage du code assisté par l'IA
10/03/2026

Amazon a annoncé la tenue d'une réunion interne pour analyser plusieurs pannes récentes de son site de commerce en ligne, dont certaines ont été liées à des modifications de code réalisées avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Dave Treadwell, vice-président senior chargé des fondations technologiques du site, a indiqué que la réunion hebdomadaire "This Week in Stores Tech" serait consacrée à l'examen détaillé de plusieurs incidents critiques survenus récemment.

L'entreprise a connu quatre pannes majeures en une semaine, classées "Sev 1", correspondant à des interruptions importantes ou à une dégradation significative de systèmes essentiels. L'un des incidents les plus récents a empêché pendant environ six heures certains utilisateurs d'accéder à leurs comptes, de finaliser leurs achats ou d'afficher les prix des produits, à la suite d'un déploiement de code défectueux.

Selon des notes internes, certaines modifications de code assistées par l'IA auraient contribué à ces incidents depuis le troisième trimestre 2025, notamment lorsque des ingénieurs ont utilisé des outils génératifs pour accélérer des changements dans le code de production. Amazon prévoit désormais de renforcer ses contrôles, notamment en exigeant que les modifications assistées par l'IA effectuées par des ingénieurs moins expérimentés soient validées par des ingénieurs seniors, tout en travaillant à des mécanismes de sécurité plus durables.

