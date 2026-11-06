Amazon et Uber Eats s'allient face au futur géant DoorDash-Instacart

Amazon intègre Uber Eats à son abonnement Prime aux États-Unis, avec la suppression des frais de livraison sur les commandes éligibles. Une alliance qui intervient une semaine après l'annonce du rachat d'Instacart par DoorDash pour 17 milliards de dollars. La bataille de la livraison à domicile s'intensifie.

Amazon et Uber ont annoncé jeudi un partenariat permettant aux abonnés Prime américains de commander des repas directement sur le site ou l'application Amazon, sans créer de compte Uber. Les livraisons sont assurées par Uber Eats, avec des frais de livraison supprimés dès 25 USD de commande, même si d'autres frais peuvent subsister.

Le service est disponible dans près de 10 000 villes et communes américaines, auprès de centaines de milliers de restaurants. Pour encourager son adoption, les deux groupes offrent également 20 USD de réduction sur chacune des deux premières commandes éligibles, pendant une période promotionnelle de quatorze jours.

Amazon change de partenaire, Uber gagne un immense canal de distribution

Uber Eats remplace Grubhub, partenaire d'Amazon Prime depuis 2022 et racheté par Wonder début 2025. Le géant du commerce électronique avait pourtant renforcé cette collaboration en 2024, avant de finalement lui préférer le réseau d'Uber Eats.

Pour Uber, l'intérêt est évident. Son service de livraison devient accessible depuis l'une des plateformes commerciales les plus fréquentées des Etats-Unis, sans obliger les consommateurs à télécharger une nouvelle application. Un canal d'acquisition supplémentaire pour une activité dont les réservations brutes ont progressé de 23% à taux de change constants au troisième trimestre.

Amazon, de son côté, enrichit Prime sans devoir reconstruire son propre réseau de livraison de repas, une activité qu'il avait abandonnée en 2019. L'objectif est également de renforcer l'attractivité de son abonnement et de multiplier les occasions d'utiliser sa plateforme.

DoorDash et Instacart accélèrent la consolidation du secteur

Ce rapprochement intervient une semaine après l'annonce par DoorDash du rachat d' Instacart pour environ 17 MdsUSD. L'opération, encore soumise aux autorisations nécessaires, doit permettre au spécialiste de la livraison de repas de renforcer considérablement sa présence dans les courses alimentaires.

C'est précisément sur ce marché que les frontières deviennent floues. Amazon développe la livraison de produits frais, notamment grâce à Whole Foods et à ses entrepôts de proximité. Uber Eats multiplie de son côté les partenariats avec les supermarchés et les enseignes de distribution, tandis que DoorDash cherche à réunir livraison de repas et courses du quotidien.

Le partenariat Amazon-Uber ne concerne pour l'instant que les restaurants, mais il répond à une évolution plus large du secteur. L'enjeu n'est plus seulement de livrer un dîner, mais de devenir l'application incontournable pour tous les achats du quotidien.

Une alliance qui dépasse déjà la livraison de repas

Les deux groupes entretiennent également des relations dans d'autres activités. Uber utilise les infrastructures cloud d'Amazon Web Services, tandis que Zoox, la filiale de conduite autonome d'Amazon, a conclu un partenariat pour proposer ses robotaxis sur la plateforme Uber.

Cette nouvelle collaboration renforce donc une relation commerciale déjà bien établie, même si les deux entreprises restent concurrentes sur certains segments de la livraison.

Pour les investisseurs, l'accord représente surtout une opportunité de distribution supplémentaire pour Uber et un moyen relativement peu coûteux pour Amazon de renforcer Prime. Reste à voir si ce canal permettra de gagner durablement des clients face à DoorDash, sans peser excessivement sur les marges avec les promotions et les frais de livraison offerts.