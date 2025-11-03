 Aller au contenu principal
Amazon et OpenAI signent un accord pluriannuel de $38 mds
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 16:00

Amazon.com AMZN.O va fournir à OpenAI des services d'informatique dématérialisée ("cloud") dans le cadre d'un accord pluriannuel de 38 milliards de dollars (32,58 milliards d'euros) qui permettra au créateur de ChatGPT d’accéder à des centaines de milliers de processeurs graphiques Nvidia pour entraîner et exploiter ses modèles d’intelligence artificielle (IA).

L'accord, annoncé lundi, souligne l'appétit croissant de l'industrie de l'IA pour la puissance de calcul. Il fait grimper le titre Amazon de près de 5% dans les premiers échanges à la Bourse de New York.

OpenAI commencera à utiliser dès à présent Amazon Web Services (AWS), filiale d’Amazon dédiée au cloud. La totalité de la capacité prévue sera déployée d’ici la fin de 2026, avec la possibilité de l’étendre encore en 2027 et au-delà.

Le choix d’OpenAI de se tourner vers Amazon, rival de son principal partenaire Microsoft, marque un tournant dans leurs relations et un vote de confiance envers AWS.

Cet accord constitue l’une des premières initiatives majeures d’OpenAI depuis la restructuration achevée la semaine dernière, qui permet au créateur de ChatGPT d'opérer comme une entreprise à but lucratif. Reuters a rapporté que l'entreprise préparait le terrain pour une introduction en Bourse qui pourrait la valoriser jusqu'à 1.000 milliards de dollars.

Si la relation nouée en 2019 entre OpenAI et Microsoft a contribué à propulser ce dernier en tête de la course à l’IA parmi les géants de la technologie, les deux entreprises cherchent désormais à réduire leur dépendance mutuelle.

OpenAI a déjà fait appel à Google, filiale d'Alphabet

GOOGL.O , pour lui fournir des services cloud, comme l’a rapporté Reuters en juin. L’entreprise aurait également conclu un accord avec Oracle ORCL.N pour acheter 300 milliards de dollars de puissance de calcul sur environ cinq ans.

(Rédigé par Deborah Sophia, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ALPHABET-A
281,6300 USD NASDAQ +0,16%
AMAZON.COM
256,6106 USD NASDAQ +5,07%
NVIDIA
208,1350 USD NASDAQ +2,79%
ORACLE
258,721 USD NYSE -1,48%
