Amazon et Microsoft en baisse ; l'UE enquête sur les services en nuage AWS et Azure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

18 novembre - ** Les actions d'Amazon AMZN.O en baisse de 3,3 % à225,3 $ après que l'UE ait lancé une enquête sur les services de cloud AWS en vertu de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act) (DMA) ** Microsoft MSFT.O en baisse de 2,6 % à 494,3$; la Commission européenne cible également Azure dans l'enquête ** La Commission européenne ouvre trois enquêtes: deux pour déterminer si AWS et Azure devraient être désignés comme "gatekeepers", et une pour tester l'efficacité de la loi sur les marchés numériques (DMA) dans la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'informatique en nuage ** AWS d'Amazon est le plus grand fournisseur d'informatique en nuage au monde, suivi par Azure de Microsoft et Google Cloud d'Alphabet GOOGL.O

** Nous examinerons également si les règles existantes de la DMA doivent être mises à jour afin que l'Europe puisse suivre l'évolution rapide des pratiques dans le secteur de l'informatique dématérialisée", a déclaré Teresa Ribera, responsable de la politique concurrence de l'UE, dans un communiqué.

** Un porte-parole de MSFT a déclaré que l'entreprise était prête à contribuer à l'enquête, tandis qu'un porte-parole d'AWS a déclaré que "désigner les fournisseurs de cloud comme des gardiens ne vaut pas la peine de risquer d'étouffer l'invention ou d'augmenter les coûts pour les entreprises européennes" ** Rothschild & Co Redburn a rétrogradé MSFT et AMZN de "acheter" à "neutre" ** Séparément, AMZN est en passe de lever 15 milliards de dollars lors de sa première vente d'obligations aux États-Unis pour financer son infrastructure d'intelligence artificielle