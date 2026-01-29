Amazon est en pourparlers pour investir jusqu'à 50 milliards de dollars dans OpenAI, selon une source

Amazon AMZN.O est en pourparlers pour investir des dizaines de milliards dans OpenAI, le fabricant de ChatGPT, et le chiffre pourrait atteindre 50 milliards de dollars, a déclaré une source à Reuters jeudi.

Les discussions n'en sont qu'à leurs débuts et les chiffres définitifs n'ont pas encore été fixés, a précisé la source.

Les grandes entreprises technologiques et les investisseurs tels que SoftBank Group Corp 9984.T s'empressent de forger des partenariats avec OpenAI - qui dépense beaucoup en centres de données - en pariant que des liens plus étroits avec la startup d'intelligence artificielle leur donneraient un avantage concurrentiel dans la course à l'IA.

OpenAI cherche à lever jusqu'à 100 milliards de dollars de fonds, ce qui la valoriserait à environ 830 milliards de dollars , a rapporté Reuters mardi. SoftBank Group est en pourparlers pour investir jusqu'à 30 milliards de dollars supplémentaires dans lastartup.

OpenAI, qui a signé un accord informatique de 10 milliards de dollars avec le challenger de Nvidia, Cerebras, au début du mois, est en train de préparer le terrain pour une introduction en bourse qui pourrait la valoriser jusqu'à 1 000 milliards de dollars , a également rapporté Reuters.

Le directeur général d'Amazon, Andy Jassy, mène les négociations avec le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, selon le Wall Street Journal, qui a été le premier à en faire état.

En investissant jusqu'à 50 milliards de dollars, Amazon pourrait devenir le plus gros contributeur à la levée de fonds en cours de l'entreprise d'IA.

Amazon est également un investisseur dans Anthropic, ayant investi environ 8 milliards de dollars dans la société, récemment évaluée à 183 milliards de dollars.

Anthropic, qui s'est imposée comme une rivale majeure d'OpenAI en raison de la forte adoption de ses services par les entreprises clientes, a prévu de plus que doubler et potentiellement de presque tripler son chiffre d'affaires annualisé en 2026 pour atteindre environ 26 milliards de dollars.

Amazon s'est refusé à tout commentaire, tandis qu'OpenAI n'a pas immédiatement répondu à Reuters lorsqu'elle a été contactée.

Nvidia NVDA.O , Amazon et Microsoft MSFT.O sont également en pourparlers pour investir jusqu'à 60 milliards de dollars dans OpenAI, a rapporté The Information mercredi.

Nvidia, un investisseur existant dont les puces alimentent les modèles d'IA d'OpenAI, est en pourparlers pour investir jusqu'à 30 milliards de dollars, tandis que Microsoft, un bailleur de fonds de longue date, est en pourparlers pour investir moins de 10 milliards de dollars.