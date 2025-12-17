Amazon est en pourparlers pour investir environ 10 milliards de dollars dans OpenAI, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Amazon pourrait investir 10 milliards de dollars dans OpenAI, les discussions sont "fluides"

*

Le financement d'Amazon pourrait valoriser OpenAI à plus de 500 milliards de dollars

*

Les pourparlers soulignent la capacité d'OpenAI à établir de nombreux partenariats après sa restructuration

(Ajout de détails tout au long de l'article)

Amazon.com Inc AMZN.O est en pourparlers pour investir dans OpenAI, le fabricant de ChatGPT, dans une transaction potentielle qui pourrait valoriser la société d'intelligence artificielle à plus de 500 milliards de dollars, a déclaré mardi une source familière avec le sujet.

Amazon pourrait investir environ 10 milliards de dollars dans OpenAI, mais les discussions entre les deux entreprises sont "très fluides", a déclaré la source sous couvert d'anonymat en raison du caractère privé de l'affaire.

L'accord potentiel met en évidence la demande incessante de puissance informatique dans le secteur de l'IA, les entreprises s'efforçant de construire des systèmes rivalisant ou surpassant l'intelligence humaine.

Des entreprises telles que Nvidia NVDA.O et Oracle

ORCL.N ont signé des contrats d'IA d'une valeur de plusieurs milliards de dollars avec OpenAI cette année. En novembre, OpenAI a également signé un contrat de 38 milliards de dollars pour l'achat de services en nuage auprès d'Amazon.

Toutefois, les investisseurs restent sur leurs gardes , à l'affût de signaux indiquant que la demande d'IA s'essouffle ou que les dépenses massives ne portent pas les fruits escomptés.

Les discussions entre Amazon et OpenAI interviennent à un moment où le géant de l'IA prépare le terrain pour une introduction en bourse qui pourrait valoriser l'entreprise jusqu'à 1 000 milliards de dollars, comme l'a rapporté Reuters en octobre.

L'approche souligne la capacité d'OpenAI à établir des partenariats étendus après avoir abandonné ses racines à but non lucratif et conclu un accord avec Microsoft MSFT.O , a déclaré la source.

L'accord avec Microsoft fait d'OpenAI une société d'utilité publique contrôlée par une organisation à but non lucratif ayant un intérêt dans la réussite financière d'OpenAI, ce qui supprime les contraintes majeures qui pèsent sur la capacité de l'entreprise à lever des capitaux et à obtenir des ressources informatiques.

Microsoft détient une participation de 27 % dans OpenAI et s'est assuré le droit exclusif de vendre les modèles OpenAI à ses clients de l'informatique en nuage.

OpenAI, Amazon et Microsoft n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

The Information, qui a été le premier à faire état de ces discussions, a déclaré qu'OpenAI prévoyait d'utiliser les puces Trainium d'Amazon , qui sont en concurrence avec les puces de Nvidia et de Google GOOGL.O , et a ajouté que le financement d'Amazon pourrait déboucher sur un tour de table plus large avec d'autres investisseurs.

OpenAI cherche également à vendre une version entreprise de ChatGPT à Amazon, mais il n'est pas clair si l'accord comprend des dispositions pour intégrer des fonctions de ChatGPT telles que des fonctions d'achat qu'Amazon développe pour ses propres applications, selon le rapport.