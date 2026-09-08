Amazon est accusée, dans le cadre d'une action en justice, de discrimination systématique à l'encontre de ses salariées enceintes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Amazon aurait refusé de mettre des chaises à disposition, d'accorder des pauses pour aller aux toilettes et d'accorder des congés pour les rendez-vous prénataux

* Une action en justice a été intentée à New York; le New Jersey poursuit également Amazon

* Une plaignante affirme qu'Amazon l'a licenciée cinq jours après son hospitalisation

* Amazon affirme approuver la plupart des aménagements liés à la grossesse et se concentrer sur la santé de ses salariées

(Ajout de l'état d'avancement de la plainte du New Jersey, paragraphe 18)

Amazon.com AMZN.O a été poursuivie mardi dans le cadre d'un projet de recours collectif à l'échelle nationale accusant le distributeur de discriminer systématiquement des milliers d'employées enceintes, notamment en licenciant celles qui, selon l'entreprise, prenaient trop de congés.

Selon une plainte déposée par quatre anciennes employées d’entrepôt, Amazon enfreint systématiquement les lois fédérales et new-yorkaises relatives à la protection des travailleurs en refusant aux employées enceintes des aménagements de base tels que des chaises, des pauses pour aller aux toilettes et s’hydrater, ainsi que des congés pour se rendre à des rendez-vous prénataux.

La plainte indique qu’Amazon menace et licencie régulièrement les employées enceintes qui s’absentent trop souvent du travail, et exige illégalement des justificatifs médicaux de la part de celles qui demandent des aménagements. Elle précise que ces agissements enfreignent la loi fédérale sur l’équité envers les travailleuses enceintes (Pregnant Workers Fairness Act) ainsi que le droit du travail de l’État de New York.

"Amazon est l’un des plus grands employeurs du pays, et il n’est pas surprenant que bon nombre de ses employées tombent enceintes", selon la plainte déposée devant le tribunal fédéral de Brooklyn, à New York. "Pourtant, Amazon enfreint la loi à chaque occasion."

Kelly Nantel, porte-parole d’Amazon, a déclaré que l’entreprise accordait chaque année des aménagements liés à la grossesse à des dizaines de milliers d’employées et avait approuvé plus de 99,9 % des demandes au cours de l’année écoulée. "Veiller à la santé et au bien-être de nos employées est l’une de nos plus grandes responsabilités", a-t-elle ajouté.

Le recours vise à obtenir le remboursement des salaires et avantages sociaux perdus, des dommages-intérêts punitifs, ainsi qu’une injonction contre la discrimination à l’égard des salariées enceintes.

Amazon fait depuis longtemps l’objet de plaintes devant les tribunaux concernant le traitement réservé à ses employés, notamment ceux qui cherchent à se syndiquer.

Le distributeur basé à Seattle est le deuxième plus grand employeur privé des États-Unis, derrière Walmart WMT.O , avec 1,58 million d'employés à temps plein et à temps partiel à la fin de l'année 2025.

UNE HOSPITALISATION A ENTRAÎNÉ UN LICENCIEMENT, SELON LA PLAINTE

La plainte déposée mardi l'a été par "A Better Balance", une association à but non lucratif qui défend les droits des travailleurs.

Elle intervient 11 mois après que le New Jersey a intenté une action en justice contre Amazon, l’accusant de discrimination généralisée à l’encontre d’employés d’entrepôt en situation de handicap ou de femmes enceintes. L’État de New York a intenté une action similaire en 2022.

L’une des plaignantes, Willamina Barclay, a déclaré qu’Amazon lui avait signifié un avertissement de licenciement le 17 juin 2025, un jour après qu’elle eut été évacuée en fauteuil roulant de son entrepôt de Rochester, dans l’État de New York, et hospitalisée pour une urgence liée à sa grossesse.

Mme Barclay a expliqué qu’elle souffrait de violentes douleurs abdominales dues au fait d’avoir soulevé des objets lourds, mais Amazon a affirmé que cette hospitalisation l’avait fait dépasser son quota de congés sans solde et lui a retiré une partie de son salaire au motif qu’elle avait "travaillé partiellement ce jour-là".

Elle a été licenciée cinq jours plus tard, selon la plainte.

Mme Nantel a déclaré que les témoignages des quatre plaignantes "contiennent des inexactitudes et omettent des détails importants".

La Commission américaine pour l’égalité des chances en matière d’emploi (EEOC) prévoit de proposer en novembre des modifications aux réglementations relatives à la loi sur l’équité envers les travailleuses enceintes (Pregnant Workers Fairness Act).

Cette agence s’est alignée sur les politiques du président américain Donald Trump, et la présidente de l’EEOC, Andrea Lucas, a déclaré en 2024 que la réglementation relative aux salariées enceintes était trop large.

L’EEOC n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le procès intenté par le New Jersey se poursuit après qu’un juge de la Cour supérieure de l’État a rejeté, le 31 juillet, la demande de rejet de l’affaire déposée par Amazon, a indiqué un porte-parole de la procureure générale du New Jersey, Jennifer Davenport.