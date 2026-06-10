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Amazon enrichit son offre de services de fret aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 10/06/2026 à 13:12

Amazon annonce l'expansion aux États-Unis de son offre de fret less-than-truckload (LTL) au-delà de son offre actuelle de livraison vers Amazon, vers tout type de destination, y compris les entrepôts tiers, les centres de distribution et les partenaires commerciaux, dans le cadre de la suite d'offres d'Amazon Supply Chain Services (ASCS).

"Les entreprises disposent désormais de la flexibilité d'expédier par palette, en choisissant le service LTL pour partager de l'espace pour des chargements partiels au lieu de réserver et de payer pour un camion complet", explique le géant américain du commerce en ligne.

Depuis 2019, Amazon LTL a servi des dizaines de milliers de partenaires et de vendeurs Amazon, transportant des millions de palettes sur son réseau américain l'an dernier. Le groupe étend désormais ce service grâce aux nombreux retours positifs et à une demande croissante des clients.

Ce lancement constitue le dernier ajout à Amazon Supply Chain Services, un portefeuille de capacités de chaîne d'approvisionnement d'Amazon incluant le fret, la distribution, l'entreposage et l'expédition de colis, disponible pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.

Amazon Freight, qui fait partie d'ASCS, offre aux expéditeurs l'accès à la même infrastructure logistique, à la même technologie et à la même fiabilité qu'Amazon utilise pour transporter quotidiennement son propre fret, avec une capacité évolutive permettant de soutenir les entreprises lorsque les volumes d'expédition augmentent.

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