Amazon enregistre sa plus forte croissance dans le secteur du cloud depuis plus de quatre ans ; son cours de bourse s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 juillet - ** L'action Amazon AMZN.O bondit de 11,4 % à 262,32 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce la plus forte croissance de son activité cloud depuis plus de quatre ans et revoit à la hausse ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles

** Le chiffre d'affaires de sa division cloud, AWS, bondit de 37 % à 42,2 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 31,21 %

** La société relève ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles de 10 % pour les porter à 220 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars

** Le titre se négocie actuellement à 25 fois les bénéfices attendus, bien en dessous de son ratio cours/bénéfice prévisionnel moyen sur cinq ans de 45, ce qui suggère que l'action pourrait être sous-évaluée, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé d'environ 2 %, sous-performant l'indice Nasdaq .IXIC , qui a progressé d'environ 8,1 % sur la même période