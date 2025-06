Amazon: élargit la livraison en un jour aux zones rurales US information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 14:20









(CercleFinance.com) - Amazon annonce que la société étendra d'ici fin 2025 ses services de livraison en un jour ou le lendemain à des dizaines de millions de clients dans plus de 4 000 petites villes et zones rurales aux États-Unis.



Cette initiative fait suite à une hausse de plus de 30 % des livraisons en un jour ou le lendemain au premier semestre 2025 par rapport à la même période en 2024.



Amazon vise à améliorer la vie quotidienne de ses clients éloignés des grandes enseignes en leur offrant un accès rapide à des produits essentiels.



Pour soutenir cette expansion, le groupe investit plus de 4 milliards de dollars afin de tripler la taille de son réseau de livraison d'ici fin 2026, créant en moyenne 170 emplois par site ouvert.





