Amazon discuterait d'un rachat de Decart, selon le WSJ

Amazon aurait engagé des discussions pour acquérir Decart, une jeune société basée à San Francisco et spécialisée dans l'intelligence artificielle, d'après un article publié ce week-end par le Wall Street Journal (WSJ), qui cite une source proche du dossier.

Selon le WSJ, qui évoque une valorisation de l'ordre de 7 MdsUSD, une telle transaction permettrait au géant technologique de mettre la main sur une société dont les logiciels aident les développeurs à passer plus facilement d'un type de puce d'IA à un autre.

Le quotidien économique et financier new-yorkais souligne l'importance croissante de cette capacité, alors que les entreprises se livrent une concurrence accrue pour s'assurer un accès à davantage de puissance de calcul.