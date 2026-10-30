Amazon dépense sans compter, Intel signale une faible demande en PC alors que les coûts liés à l'essor de l'IA se répercutent sur l'ensemble des marchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La vague de ventes touche aussi bien les valeurs liées à l'IA et au cloud que les fabricants de puces

* La baisse de la demande d'ordinateurs personnels témoigne des difficultés rencontrées par les consommateurs

* L'indice des semi-conducteurs recule de 21 % par rapport à son plus haut historique atteint en juin

(Refonte complète de l'article avec des détails et des commentaires d'investisseurs, ainsi que la mise à jour de l'évolution des cours et des indices)

par Sinéad Carew et Aditya Soni

Les inquiétudes de Wall Street concernant le coût de l’essor de l’IA se sont intensifiées après la clôture du marché jeudi, alors que les résultats d’Amazon AMZN.O et d’Intel INTC.O ont montré que la course aux infrastructures met non seulement le secteur technologique à rude épreuve, mais affecte également les consommateurs.

La flambée des dépenses liées aux centres de données, comme le souligne l’énorme consommation de trésorerie d’Amazon , a transformé des géants de la technologie autrefois peu endettés en emprunteurs majeurs, tandis que les hausses de prix freinent la demande mondiale d’appareils tels que les smartphones et les PC.

Amazon prévoit pour le trimestre des fêtes des ventes inférieures aux attentes de Wall Street, ce qui pourrait être le signe d’une pression croissante sur les consommateurs à mesure que l’inflation s’accélère. Cette situation a également touché l’activité PC d’Intel , la pénurie de puces mémoire ayant fait grimper ses coûts.

La frénésie de dépenses dans l’IA grignote également les flux de trésorerie autrefois enviables des géants de la tech. Alphabet GOOGL.O et Meta META.O ont tous deux brûlé des liquidités au cours du trimestre de septembre, tandis que Microsoft MSFT.O , seule exception, s’est joint à leur frénésie d’emprunts en émettant jeudi une dette de 25 milliards de dollars.

Les géants de la tech disposent de moyens financiers considérables pour soutenir leurs dépenses, mais les investisseurs se montrent de plus en plus méfiants à l’égard des petites entreprises de cloud IA qui s’endettent massivement pour honorer d’énormes carnets de commandes.

La chute de 7 % d’Amazon après la clôture s’est accompagnée de pertes comprises entre 5,8 % et 6,7 % pour les titres du cloud IA CoreWeave CRWV.O , Nebius NBIS.O et Iren IREN.O . Alphabet, qui avait clôturé la séance régulière en baisse de près de 13 %, a encore perdu 1,5 % après la clôture.

L’indice des semi-conducteurs .SOX a également subi une vague de ventes après la clôture, après qu’Intel eut invoqué des "vents contraires à court terme dans l’ensemble du secteur des PC". L’indice avait déjà reculé de 1,4 % pendant la séance régulière en raison du rapport de résultats décevant d’Alphabet .

Les actions des fabricants d’ordinateurs personnels HP

HPQ.N et Dell DELL.N ont chuté respectivement de 8 % et 6,8 %.

"Le chiffre d’affaires a été inférieur aux attentes en raison d’une baisse de la demande de PC et les prévisions ont également déçu. Comme Google l’a appris aujourd’hui, les résultats comptent", a déclaré Kim Caughey Forrest, fondatrice et directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners LLC. Alphabet, la société mère de Google, a chuté de 13 % jeudi.

FERMETURE D’UNE USINE D’INTEL

Intel, dont l’action a chuté de 18 %, a également indiqué qu’une explosion survenue dans l’une de ses usines en Israël avait entraîné une fermeture de deux semaines et lui coûterait environ 600 millions de dollars de perte de chiffre d’affaires sur deux trimestres.

"La faiblesse générale du secteur des semi-conducteurs après la clôture s’explique principalement par les prévisions d’Intel et la propagation d’un sentiment négatif", a déclaré Michael James, trader en actions chez Rosenblatt Securities.

Certains analystes ont estimé que les difficultés d’Intel dans le secteur des PC, un domaine technologique qui ne fait pas l’objet de la même attention à Wall Street que le développement de l’IA, ne semblaient pas nécessairement présager de gros problèmes pour d’autres fabricants de puces plus présents dans le domaine de l’IA.

Néanmoins, les investisseurs, sur un marché après clôture peu animé, ont préféré réagir d’abord et poser des questions ensuite. AMD AMD.O a chuté de 4 % et Broadcom AVGO.O a reculé de 2 %. Parmi les plus grands perdants de cette séance volatile figurait l’ETF Direxion Daily Semiconductor Bull

SOXL.K , qui offre aux investisseurs une performance quotidienne trois fois supérieure à celle du SOX et qui a perdu 9 %.

Le SOX a été l’un des indices les plus performants de 2026, avec une hausse de plus de 60 %, alors que les pénuries de puces et d’équipements nécessaires au développement de l’IA font grimper les prix et les bénéfices d’entreprises allant du géant Nvidia NVDA.O au fabricant de puces mémoire Micron MU.N , en passant par Marvell Technology MRVL.O .

Mais la dynamique de ce mouvement a été mise à rude épreuve au cours du dernier mois par le resserrement des conditions de financement. Cela a retardé certaines introductions en bourse attendues et mis sous pression certaines entreprises d’infrastructures d’IA fortement endettées. Le SOX a reculé de 13 % depuis son récent plus haut atteint en octobre et affiche une baisse de 21 % par rapport à son plus haut historique enregistré en juin.

"Je pense qu’Intel était perçue comme une licorne au sein du secteur technologique, car elle était considérée comme plus faible que Nvidia et AMD", a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l’Oklahoma.

"Elle a simplement connu une ascension fulgurante, et beaucoup d’investisseurs particuliers y ont mis de l’argent, dont une partie est venue facilement et repartira tout aussi facilement."