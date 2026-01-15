 Aller au contenu principal
Amazon craint que son investissement de 475 millions de dollars dans Saks Global soit désormais sans valeur
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 00:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant du commerce en ligne Amazon

AMZN.O a fait un investissement en fonds propres de 475 millions de dollars dans une société de Saks Global en décembre 2024, et il estime que cet investissement est probablement "sans valeur" maintenant que Saks a déposé son bilan, a déclaré la société dans une déclaration au tribunal mercredi.

Valeurs associées

AMAZON.COM
236,6500 USD NASDAQ -2,45%
