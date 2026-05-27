Amazon confie la direction de sa division santé au cofondateur d'Amwell ; un cadre de longue date quitte l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur le procès intenté par la FTC aux paragraphes 7 à 9) par Greg Bensinger

Amazon AMZN.O confie la direction de son activité de santé en pleine expansion à un médecin.

La société a annoncé mercredi que le Dr Roy Schoenberg, 58 ans, cofondateur d'American Well Corp. AMWL.N , une entreprise de télésanté, prendra la tête de l'activité de santé à compter du 1er juillet. Il a récemment quitté son poste de président exécutif d'Amwell, comme on l'appelle, et avait été co-PDG de la société basée à Boston jusqu'en 2024 avant de passer le flambeau exclusivement à son frère, Ido.

Neil Lindsay, 61 ans, quittera son poste à la tête de la division santé et quittera Amazon avant la fin de l'année, après avoir dirigé cette activité pendant près de cinq ans et passé 16 ans au sein de l'entreprise. M. Lindsay, qui n'avait aucune expérience préalable dans le domaine de la santé, dirigeait cette division depuis novembre 2021. Auparavant, il était vice-président senior en charge du programme d'abonnement Prime et avait occupé divers postes dans le marketing, notamment pour les liseuses Kindle.

M. Schoenberg est également directeur général de la start-up privée de soins aux personnes âgées Aileen.ai, qu’il a cofondée, selon son site web. Amazon a déclaré que M. Schoenberg avait démissionné de ce poste. La division Santé d'Amazon englobe diverses activités, notamment la chaîne One Medical de cliniques et de prescriptions par correspondance. L'entreprise a déclaré qu'il s'agissait de l'une de ses activités connaissant la croissance la plus rapide, mais ne communique pas ses résultats en détail.

L'action Amazon a progressé de 2,5 % à 271,85 dollars et celle d'Amwell a gagné 4,2 % à 8,84 dollars. La Commission fédérale du commerce (FTC) a cité Lindsay, ainsi que deux autres dirigeants d'Amazon, dans son procès de 2023 , alléguant que l'entreprise rendait l'inscription à l'abonnement Prime annuel de 139 dollars trompeusement facile et la résiliation trop difficile. Amazon n'a reconnu aucune faute dans le cadre d'un accord à l'amiable de 2,5 milliards de dollars conclu avec la FTC en septembre.

Un porte-parole d'Amazon a déclaré qu'il n'y avait « absolument aucun lien » entre le procès ou l'accord et le départ prévu de Lindsay, et que celle-ci « avait décidé de se consacrer à des projets personnels et à des fonctions de conseil ». Les deux autres dirigeants ont conservé leurs fonctions.

Tout en supervisant le secteur de la santé, Lindsay a lancé une nouvelle gamme de tarifs réduits One Medical accessible aux membres Prime existants.