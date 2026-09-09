Amazon commande six lancements supplémentaires d'Ariane 6

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AMZN.O , filiale d'Amazon spécialisée dans les orbites terrestres basses (LEO), a commandé six lancements supplémentaires à bord de la version la plus puissante du lanceur européen Ariane 6, l'Ariane 64, portant ainsi le total à 24 d'ici 2031, a annoncé mercredi l'opérateur Arianespace.

Ces nouveaux vols débuteront en 2029, a déclaré la filiale d’ArianeGroup, AIR.PA SAF.PA , lors d’un salon spatial international à Paris.