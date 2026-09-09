 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amazon commande six lancements supplémentaires d'Ariane 6
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 17:08
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AMZN.O , filiale d'Amazon spécialisée dans les orbites terrestres basses (LEO), a commandé six lancements supplémentaires à bord de la version la plus puissante du lanceur européen Ariane 6, l'Ariane 64, portant ainsi le total à 24 d'ici 2031, a annoncé mercredi l'opérateur Arianespace.

Ces nouveaux vols débuteront en 2029, a déclaré la filiale d’ArianeGroup, AIR.PA SAF.PA , lors d’un salon spatial international à Paris.

Valeurs associées

AIRBUS
196,3400 EUR Euronext Paris -2,17%
AMAZON.COM
251,6000 USD NASDAQ -2,09%
SAFRAN
322,8000 EUR Euronext Paris -3,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 156,67 -1,94%
Pétrole Brent
101,29 +1,91%
SOITEC
144,3 -1,40%
HAFFNER ENERGY
0,68 +8,11%
2CRSI
28,44 -0,35%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank