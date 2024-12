Amazon.com : plusieurs milliers de salariés en grève

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Plusieurs milliers de travailleurs d' Amazon.com se sont mis en grève jeudi, pendant la période cruciale précédant Noël. "Cette action nationale fait suite au refus répété d'Amazon de respecter la loi et de négocier avec les milliers de travailleurs d'Amazon qui se sont organisés avec les Teamsters", a indiqué le syndicat américain. 10 000 travailleurs d'Amazon auraient rejoint les Teamsters. La grève ne devrait pas avoir d'incidence sur les opérations, a déclaré la société.

