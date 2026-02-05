 Aller au contenu principal
Amazon chute après avoir prévu 200 milliards de dollars de dépenses d'investissement pour 2026
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 22:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions d'Amazon AMZN.O chutent de 7,7 % à 205,05 $ après la fermeture des marchés ** AMZN prévoit des dépenses d'investissement d'environ 200 milliards de dollars pour 2026, contre une estimation de 144,67 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** AMZN prévoit un revenu d'exploitation au 1er trimestre entre 16,5 et 21,5 milliards de dollars, en dessous d'une estimation de 22,04 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 213,4 milliards de dollars, contre une estimation de 211,33 milliards de dollars

** AMZN a augmenté de 5,2% en 2025

