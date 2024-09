Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon:Central Japan Railway Cie adopte les technologies AWS information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 16:13









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services fait savoir que la Central Japan Railway Company (JR Central) utilise désormais les technologies AWS pour améliorer les opérations de sa ligne Maglev de Yamanashi.



En intégrant l'Internet des objets (IoT), l'apprentissage automatique (ML) et l'intelligence artificielle générative (IA), JR Central vise à optimiser l'efficacité et réduire ses coûts de maintenance.



Le SC Maglev, un train ultra-rapide pouvant atteindre 500 km/h, est actuellement en phase d'essai et permettra de relier Tokyo à Nagoya en 40 minutes.



AWS aide JR Central à surveiller l'infrastructure ferroviaire pour prédire et prévenir les pannes grâce à des modèles ML et des solutions basées sur le cloud.





Valeurs associées AMAZON.COM 175,27 USD NASDAQ -1,47%