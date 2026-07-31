Amazon bondit alors que la croissance d'AWS apaise les craintes liées à la hausse des dépenses en IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d’Amazon AMZN.O ont bondi de plus de 12 % vendredi avant l’ouverture de la Bourse, après que le géant du commerce en ligne et du cloud a annoncé sa plus forte croissance dans le secteur du cloud depuis plus de quatre ans, renforçant ainsi la confiance des investisseurs quant au fait que ses investissements de plusieurs milliards de dollars dans l’IA génèrent une nouvelle vague de demande.

Cette hausse a permis à Amazon de gagner environ 300 milliards de dollars en capitalisation boursière, les investisseurs ayant fait abstraction d’une augmentation de 10 % des dépenses d’investissement prévues, qui s’élèvent désormais à 220 milliards de dollars, pour se concentrer plutôt sur la demande en plein essor d’Amazon Web Services (AWS), le moteur de rentabilité au cœur de la stratégie de l’entreprise en matière d’IA.

Cette réaction contrastait fortement avec les résultats publiés la semaine dernière par Alphabet GOOGL.O , dont les actions avaient chuté après l’annonce de son premier flux de trésorerie négatif, résultant de la hausse des dépenses liées à l’IA.

« Le marché devient de plus en plus singulier, récompensant les entreprises qui parviennent à monétiser avec succès leurs investissements dans l’IA tout en pénalisant celles dont le chemin vers la rentabilité est plus long », a déclaré Jake Behan, responsable des marchés de capitaux chez Direxion.

Le chiffre d’affaires d’Amazon Web Services, la division de cloud computing, a bondi de 37 % pour atteindre 42,2 milliards de dollars au deuxième trimestre clos le 30 juin, dépassant largement les estimations consensuelles des analystes qui tablaient sur une hausse de 31,21 %, selon les données compilées par LSEG.

Le directeur général d’Amazon, Andy Jassy, a déclaré que la demande restait si forte que la capacité de calcul de l’entreprise s’était avérée insuffisante pour répondre aux besoins des clients, malgré une augmentation de ses dépenses d’investissement.

Au moins cinq sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours sur le titre à la suite de la publication de ces résultats.

« Nous sommes encouragés par la vigueur de l’activité principale d’AWS, qui présente une forte corrélation avec le chiffre d’affaires lié à l’IA, et nous nous attendons à ce que cette relation se renforce encore au fil du temps, à mesure que davantage de charges de travail liées à l’IA passeront en production à grande échelle et généreront une demande supplémentaire pour les services de base », a indiqué J.P. Morgan dans une note.

La flambée des dépenses des grandes entreprises technologiques, qui devrait dépasser les 700 milliards de dollars cette année, a suscité des inquiétudes concernant l’endettement et pesé sur les flux de trésorerie disponibles de manière générale.

Le flux de trésorerie disponible d’Amazon est passé brusquement en territoire négatif, la société ayant enregistré une consommation de 7,6 milliards de dollars sur les douze derniers mois au deuxième trimestre, contre un flux de trésorerie disponible positif de 18,2 milliards de dollars un an plus tôt.

Ses concurrents Microsoft MSFT.O , Alphabet et Meta

META.O ont également fait état d’une baisse de leur flux de trésorerie disponible dans leurs derniers rapports trimestriels, alors qu’ils intensifient leurs dépenses en matière d’IA.

Amazon se négocie à un ratio cours/bénéfice de 24,67, contre 22,94 pour Microsoft et 19,35 pour Alphabet.