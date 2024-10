Amazon : arrivée de Apple TV+ sur Prime Video

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Amazon proposera ces prochaines semaines une nouvelle plateforme de streaming au sein de son service Prime Video. L’entreprise a annoncé que l'arrivée d’Apple TV+ sera disponible via son service, mais uniquement aux États-Unis, pour 9,99 dollars par mois. Cette intégration ne concerne pas pour l’instant la France, où Apple TV+ est déjà inclus dans les offres Canal+ sans frais supplémentaires.

