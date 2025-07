Amazon: annonce un 'record historique' pour le Prime Day 2025 information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 12:05









(CercleFinance.com) - Amazon annonce que son Prime Day 2025 a été 'son plus grand événement Prime Day jamais enregistré', avec 'des économies de plusieurs milliards pour les clients sur plus de 35 catégories de produits'.



Selon Amazon, l'édition de cette année a surpassé toutes les périodes précédentes de quatre jours incluant un Prime Day, affichant 'des ventes record et un nombre d'articles vendus inégalé'.



L'événement a également été marqué par la montée en puissance d'Alexa+, du nouvel assistant d'achat alimenté par IA Rufus, et des guides d'achat intelligents, facilitant la recherche de bonnes affaires.



Amazon n'a pour l'instant communiqué aucun chiffre de ventes ou de nombre de produits vendus en lien avec ce Prime Day.





Valeurs associées AMAZON.COM 225,0200 USD NASDAQ +1,24%