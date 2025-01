Amazon: annonce un générateur SQL à l'occasion du CES 2025 information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 17:35









(CercleFinance.com) - Amazon Ads annonce au CES 2025 un générateur SQL pour Amazon Marketing Cloud (AMC), utilisant l'IA générative pour simplifier la création de requêtes SQL et accélérer le développement des audiences publicitaires.



Les annonceurs décrivent leurs besoins en langage naturel, et l'outil génère les requêtes correspondantes, réduisant ainsi le temps de développement 'de plusieurs heures à quelques minutes', assure Amazon.



Paula Despins, vice-présidente de la mesure publicitaire chez Amazon Ads, résume: ' Le générateur SQL aide les annonceurs à exploiter rapidement leurs données pour des stratégies publicitaires globales. '







