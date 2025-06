Amazon, Amgen, T-Mobile... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Amazon

Amazon a annoncé son intention d'étendre les livraisons le jour même et le lendemain à des dizaines de millions de clients américains dans plus de 4 000 petites villes et communautés rurales d'ici la fin de l'année. " Depuis le début de l'année, le nombre d'articles livrés le jour même ou le lendemain aux États-Unis a augmenté de plus de 30 % par rapport à la même période l'année dernière ", souligne le cybermarchand.

Amgen

Amgen a publié les résultats complets de la première partie de l'étude de phase 2 portant sur MariTide, un médicament expérimental à action prolongée administré par voie sous-cutanée une fois par mois ou moins. Le principal résultat est une perte de poids moyenne allant jusqu'à 20 % chez des personnes obèses sans diabète de type 2, contre une perte de poids moyenne de 2,6 % dans le groupe placebo. Parallèlement, la perte de poids moyenne a été de 17 % chez des personnes obèses atteintes de diabète de type 2, contre 1,4 % dans le groupe placebo.

Tesla

En France, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, via la Direction départementale de la protection des populations (DDPP), a enjoint Tesla de cesser ses pratiques commerciales trompeuses. Après plusieurs plaintes, une enquête a mis à en évidence plusieurs manquements et infractions préjudiciables au consommateur et contraires à la loi.

T-Mobile

T-Mobile a fait savoir que son service satellite-mobile, T-Satellite en partenariat avec Starlink, sera disponible commercialement à partir du 23 juillet. Selon l'opérateur, T-Satellite permettra d'envoyer des SMS, des MMS, des messages photo ainsi que de courts extraits audio. Une offre de service de données sera également lancée le 1er octobre, a précisé la firme américaine.