Amazon: accord avec le polonais DataWalk dans les données information fournie par Cercle Finance • 27/12/2024 à 11:43









(CercleFinance.com) - DataWalk, une entreprise polonaise spécialisée dans l'analyse de grands volumes de données, a annoncé vendredi avoir conclu un accord de licence avec Amazon.com , qui va utiliser sa plateforme analytique.



La société basée à Wroclaw, dans l'ouest de la Pologne, indique que le géant américain du commerce en ligne a prévu d'adopter sa technologie afin de détecter les fraudes et de sécuriser sa place de marché.



Dans un communiqué, DataWalk souligne que cet accord, dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés, confirme sa dynamique commerciale aux Etats-Unis.



La société met également en évidence l'effet favorable du contrat sur son positionnement sur le marché, sur ses perspectives financières ainsi que sur sa trajectoire de développement.



Suite à cette annonce, l'action DataWalk grimpait de plus de 11% vendredi matin en Bourse de Varsovie.



DataWalk - qui se présente comme une alternative européenne à Palantir - vise à identifier des anomalies à partir de données à grande échelle et provenant de plusieurs sources tout en proposant des interfaces visuelles 'intuitives' et 'conviviales'.





