Amazon: accompagne la transformation numérique de BBVA information fournie par Cercle Finance • 30/12/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - BBVA fait savoir que son projet de transformation numérique basé sur la plateforme cloud ADA, en partenariat avec AWS, est désormais opérationnel en Europe et en Uruguay, avec une expansion prévue en Amérique en 2025.



Cette migration complexe a impliqué des milliers d'utilisateurs et processus sans interruption de service. ADA améliore l'efficacité opérationnelle, la gestion des données, et offre des solutions client innovantes, tout en réduisant les délais analytiques de 94 %.



Selon Marta Sanz, responsable mondiale de l'ingénierie des données chez BBVA, ADA intégrera prochainement des innovations comme le traitement de données en temps réel.



Scott Mullins, d'AWS, souligne qu'ADA positionne BBVA comme 'un leader technologique dans le secteur bancaire global'.





Valeurs associées AMAZON.COM 223,75 USD NASDAQ -1,45%