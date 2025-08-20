 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Amar Family Office et Jcdecaux annoncent l'acquisition de 1,7 million d'actions JCdecaux
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 17:46

JCDecaux SE JCDX.PA :

* AMAR FAMILY OFFICE ET JCDECAUX SE ANNONCENT L'ACQUISITION DE 1,7 MILLION D'ACTIONS JCDECAUX SE

* LE RACHAT S'EST EFFECTUÉ AU PRIX DE 14,75EUR PAR ACTION

Texte original nGNE2nykSd Pour plus de détails, cliquez sur JCDX.PA

(Rédaction de Gdansk)

