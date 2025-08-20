Amar Family Office et Jcdecaux annoncent l'acquisition de 1,7 million d'actions JCdecaux

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
(AOF) - JCDecaux annonce l'acquisition de 1,7 million de ses actions conjointement avec Amar Family Office, au prix de 14,75 euros par action, soit une décote de 0,6% par rapport au cours du 14 août 2025. L'opération représente 0,8% du capital de la société. Amar ...
par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi, alors que les négociations diplomatiques se poursuivent pour mettre fin au conflit en Ukraine et que les investisseurs attendent avec impatience le symposium de la Réserve fédérale (Fed) ...
La Bourse de Paris a terminé stable mercredi, dans l'attente de la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, sur fond de chute des valeurs technologiques en raison des doutes croissants sur la rentabilité des investissements dans l'IA. Le CAC 40 a cédé 0,08%, ...
Au fil des décennies, la vigne recule dans l'Aude, au gré des campagnes d'arrachage, privant d'un coupe-feu naturel des territoires comme les Corbières, ravagées par un gigantesque incendie début août. Au lendemain du départ du feu qui a parcouru 16.000 hectares ...
