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Amadeus résiste au troisième trimestre, Jefferies et UBS restent à l'achat
information fournie par Zonebourse 06/11/2026 à 11:56

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Le leader espagnol des solutions technologiques pour l'industrie du tourisme a dévoilé des résultats conformes aux attentes. Le titre cédait 0,69% à la Bourse de Madrid peu avant 12h00.

Amadeus a publié un chiffre d'affaires consolidé en progression de 5,5% au troisième trimestre, à 1 741 millions d'euros, conforme au consensus.

Sur les neuf premiers mois de l'année, les revenus du groupe espagnol ont progressé de 5,2% à taux de change constants, pour atteindre 5 075,7 millions d'euros. Sur la même période, l'EBIT ajusté et le bénéfice par action ont aussi augmenté de respectivement 5,5% et 8,8%, toujours à taux de change constant. L'activité Air Distribution, c'est-à-dire la connexion des compagnies aériennes aux agences de voyages, reste le point faible, avec une croissance limitée à 2,1%, pénalisée depuis le mois de mars par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

"Nous entamons le dernier trimestre de l'année en bonne voie pour atteindre nos objectifs pour 2026, même si nous devrions probablement nous situer dans la partie basse de la fourchette, en raison de l'impact de la situation actuelle au Moyen-Orient" a déclaré Luis Maroto, PDG d'Amadeus. En juillet, le groupe avait revu à la baisse ses prévisions de croissance, d'un chiffre d'affaires annuel attendu entre 7 et 9% à une fourchette élargie de 5 à 9%.

L'avis des analystes

Pour Jefferies, "les résultats sont conformes aux attentes, bien que celles-ci aient globalement été revues à la baisse avant la publication. Si la dynamique actuelle est modeste, l'année 2027 devrait bénéficier de facteurs cycliques favorables." En prévision de cette reprise, les analystes maintiennent leur positionnement à l'achat, avec un objectif de cours de 65 euros.

UBS reste aussi à l'achat, avec un objectif à 63 euros et anticipe "une certaine déception des investisseurs concernant la faiblesse de la croissance des volumes et le recul de la marge brute (-1,7 point)".

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