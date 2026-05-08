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Amadeus rassure avec un solide T1 malgré les tensions géopolitiques
information fournie par AOF 08/05/2026 à 11:03

(Zonebourse.com) - Amadeus bondit de près de 5% à la bourse de Madrid, le spécialiste espagnol des technologies de voyage ayant publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes malgré un ralentissement de l'activité lié au conflit au Moyen-Orient.

Le groupe espagnol de technologies de voyage a dégagé un bénéfice ajusté de 371,4 MEUR pour un chiffre d'affaires de 1,68 MdEUR. L'Ebitda ajusté ressort à 661,4 MEUR, au-dessus des attentes du marché.

Les revenus de la division distribution aérienne atteignent 822,1 MEUR, tandis que les solutions informatiques pour le transport aérien génèrent 592,5 MEUR de chiffre d'affaires.

Le groupe indique que la situation au Moyen-Orient a pesé sur la croissance au mois de mars, réduisant d'environ 4 points de pourcentage la progression des réservations au premier trimestre. Amadeus précise suivre de près l'évolution de la situation, tout en soulignant que l'ampleur des impacts reste difficile à anticiper à ce stade.

En avril, la tendance des réservations s'est améliorée, même si la croissance demeure négative, tandis que celle des passagers embarqués a montré des signes de ralentissement. Le groupe prévoit de communiquer une mise à jour au marché lorsque la visibilité sera meilleure.

"Dans un contexte marqué par les perturbations au Moyen-Orient, Amadeus a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, illustrant la résilience de son modèle économique. Avec une amélioration progressive attendue des tendances du voyage, ces résultats constituent un signal encourageant", souligne Jefferies, à l'achat sur le titre. "Malgré les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient, Amadeus maintient à ce stade ses objectifs annuels, visant une croissance organique du chiffre d'affaires à un chiffre élevé ainsi qu'une marge d'EBIT ajusté stable. Le groupe souligne toutefois que l'ampleur des impacts potentiels reste difficile à anticiper, "conclut AlphaValue. Depuis le début de l'année, le titre Amadeus recule de 15%.

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