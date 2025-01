AMA dévoile des avancées révolutionnaires en matière d'IA pour renforcer les capacités des travailleurs terrain

Tirer parti de l'IA pour la collecte intelligente de données et le partage des connaissances.



Rennes, France - 14 janvier 2025 - AMA, (ISIN GB00BNKGC5 - mnemo ALAMA), leader mondial des solutions de productivité pour les travailleurs de terrain connectés, est fière d'annoncer une suite d'innovations de pointe pilotées par l'IA et conçues pour transformer les opérations, responsabiliser les professionnels et simplifier la collaboration dans tous les secteurs d'activité. Ces avancées marquent une étape majeure dans le déploiement de solutions AMA alimentées par l'IA et adaptées aux besoins du terrain.



1. Merlin, assistant IA : Des vidéos pertinentes et des réponses précises

Merlin, l'assistant alimenté par l'IA d'AMA, donne aux travailleurs terrain les moyens d'agir grâce à des réponses vidéo précises et contextuelles et à des informations en temps réel. Qu'il s'agisse de dépanner des machines, d'effectuer des inspections ou de former de nouveaux employés, Merlin a la capacité d’offrir un accès immédiat à des séquences vidéo pertinentes au moment et à l'endroit où elles sont le plus nécessaires. Cet assistant intelligent s'adapte aux défis quotidiens des professionnels de terrain, en améliorant l'efficacité, la précision et la confiance.

Exemple : Un technicien qui répare un climatiseur rencontre un problème inconnu.