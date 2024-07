AMA annonce la compatibilité de XpertEye avec Mistral

Rennes, France - 16 juillet 2024 - AMA CORPORATION PLC (" AMA ") (ISIN GB00BNKGC5 - mnemo ALAMA), éditeur et intégrateur d'applications de productivité sécurisées conçues pour les travailleurs mobiles connectés, est fière d'annoncer que sa solution phare, XpertEye, est désormais entièrement compatible avec Mistral, l'un des grands modèles de langage (LLM, Large Language Model) les plus avancés du marché. Cette intégration complète la compatibilité existante de XpertEye avec GPT-4o d'OpenAI, offrant aux clients un choix et une flexibilité inégalés.