ALX Oncology progresse grâce aux résultats prometteurs d'un essai sur le cancer du sein précoce
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 14:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments ALX Oncology ALXO.O augmentent de 4,46 % à 1,64 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que — — le médicament expérimental contre le cancer, l'evorpacept, a donné des résultats encourageants dans un essai de stade précoce pour les patientes atteintes d'un cancer du sein avancé

** La société déclare que 5 patientes sur 9 ont présenté une régression tumorale; le traitement a mieux fonctionné chez les patientes présentant des niveaux élevés de CD47, une protéine qui aide le cancer à échapper au système immunitaire

** La société déclare que le temps médian avant que le cancer ne s'aggrave était de 7,4 mois

** Les actions ont baissé de 32% en 2025

