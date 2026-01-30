ALX Oncology progresse grâce aux résultats prometteurs d'un essai sur le cancer du sein précoce

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments ALX Oncology ALXO.O augmentent de 4,46 % à 1,64 $ avant la mise sur le marché
** La société déclare que — — le médicament expérimental contre le cancer, l'evorpacept, a donné des résultats encourageants dans un essai de stade précoce pour les patientes atteintes d'un cancer du sein avancé
** La société déclare que 5 patientes sur 9 ont présenté une régression tumorale; le traitement a mieux fonctionné chez les patientes présentant des niveaux élevés de CD47, une protéine qui aide le cancer à échapper au système immunitaire
** La société déclare que le temps médian avant que le cancer ne s'aggrave était de 7,4 mois
** Les actions ont baissé de 32% en 2025
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer