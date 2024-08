Alvaro Quiros rejoint l'équipe ETF Fixed Income de Goldman Sachs AM

(AOF) - Alvaro Quiros a rejoint Goldman Sachs Asset Management (GSAM) au sein de l'équipe Fixed Income ETF Portfolio Management, où il dirigera la stratégie offshore ETF Fixed Income, en s'appuyant sur l'expertise de la société dans les domaines du Fixed Income et de la gestion durable. Basé à Londres, il rejoint l'équipe après avoir travaillé chez J.P. Morgan, où il était gestionnaire de portefeuilles de titres Fixed Income multisectoriels, avec un accent particulier mis sur la gestion de portefeuilles d'ETF dans le cadre de stratégies indicielles et actives.

Auparavant, il faisait partie de l'équipe ETF et Indices du groupe Systematic Investment Solutions de Deutsche Asset Management (DWS).

GSAM compte actuellement 39 ETF listés dans le monde, avec plus de 35 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 31 mars 2024), et ses experts ont en moyenne plus de 20 ans d'expérience dans le secteur.