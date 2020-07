ALTUR INVESTISSEMENT (ex TURENNE INVESTISSEMENT) : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 ET ANR AU 30 JUIN 2020

Réalisation de 6 opérations avant le début de la crise sanitaire ;

Distribution d'un dividende de 0,12 euro par action, en numéraire et en actions, offrant un rendement de 2,6% ;

3,4 millions d'euros de trésorerie à fin juin ;

ANR au 30 juin 2020 : 9,60 € par action après détachement du dividende, soit une décote de 52%.





Paris, le 30 juillet 2020 - ALTUR INVESTISSEMENT (Euronext - FR0010395681 - ALTUR) présente ses comptes semestriels au 30 juin 2020, arrêtés par la Gérance, revus par le Conseil de Surveillance et validés par le Commissaire aux Comptes le 28 juillet 2020. Le rapport financier semestriel a été mis à la disposition du public ce jour et peut être consulté dans la rubrique « Publications » sur le site de la société www.altur-investissement.com.



François Lombard, gérant d'ALTUR INVESTISSEMENT commente :

« Après un exercice 2019 riche en opérations financières, Altur Investissement a poursuivi l'année dans des conditions favorables avec des investissements dans des actifs de qualité au 1er semestre et de nouvelles opportunités d'investissement en cours de préparation, qui seront liées à la réussite du programme de cessions.

Pour la cinquième année consécutive, en juillet 2020, Altur Investissement a versé un dividende à ses actionnaires. Cette nouvelle distribution de dividende à nos actionnaires confirme le positionnement d'ALTUR Investissement comme valeur de rendement dans un contexte difficile. »



Six opérations réalisées au 1er semestre 2020

Les opérations d'investissement réalisées illustrent parfaitement la stratégie d'ALTUR INVESTISSEMENT visant à accompagner des PME familiales et patrimoniales françaises tout en assurant un retour sur investissement à ses actionnaires :

L'investissement réalisé en janvier dans Trophy Investissements, portefeuille de 6 participations dans des secteurs diversifiés et innovants (VOIP, Sécurité, Santé, Transition Energétique, Logiciel et Industrie);

portefeuille de 6 participations dans des secteurs diversifiés et innovants (VOIP, Sécurité, Santé, Transition Energétique, Logiciel et Industrie); L'investissement en février dans l'Hôtel Mercure Lyon Centre Château Perrache , hôtel quatre étoiles de 120 chambres, aux côtés du fonds Turenne Hôtellerie 2 ;

, hôtel quatre étoiles de 120 chambres, aux côtés du fonds Turenne Hôtellerie 2 ; Un réinvestissement dans la société Countum (compteurs d'hydrocarbures) ;

(compteurs d'hydrocarbures) ; Des appels de fonds d'un montant total de 0,74 M€ dans les fonds Turenne Hôtellerie 2 (engagement restant : 2,75 M€ sur deux ans) et Capital Santé 2 (engagement restant : 2,32 M€ sur trois ans), portant le montant investi par ALTUR INVESTISSEMENT dans ces fonds à 2,25 M€ et 0,68 M€ respectivement ;

Par ailleurs, ALTUR INVESTISSEMENT a procédé à une levée de fonds en mars 2020 pour un montant de 3,58 M€ au travers d'une émission hors marché d'Actions de Préférence Rachetables. Cette opération permet de renforcer les capacités d'investissement de la société.



ANR au 30 juin 2020 : 9,60 € par action

Au 30 juin 2020, l'Actif Net Réévalué (ANR) s'élève à 43,40 millions d'euros, soit 9,60 € par action, prenant en compte le versement du dividende de 0,12 € par action intervenu le 15 juillet.

Hors versement du dividende, l'ANR ressortirait à 9,72 €, contre 9,94 € au 31 décembre 2019.

Sur la base du dernier cours de Bourse (4,58 € au 28 juillet 2019), l'action ALTUR INVESTISSEMENT présente une décote de 52% par rapport à la valeur de ses actifs.

Au 30 juin 2020, l'actif d'ALTUR INVESTISSEMENT est composé de :

Portefeuille de participations : 43,35 millions d'euros ;

; Disponibilités : 3,39 millions d'euros avant mis en paiement du dividende ;

Dette financière et intérêts : 2,75 millions d'euros composé de la ligne de crédit contractée auprès de la banque Neuflize OBC en juillet 2019 ;

Provision pour la mise en paiement du dividende : 0,49 million d'euros ;

Dividende couru ADPR : 0,09 million d'euros.



Résultats du 1er semestre 2019

Au 1er semestre 2020, le résultat net ressort à -1,363 k€, contre -921 k€ au 1er semestre 2019, compte tenu des provisions enregistrées sur 2 participations du portefeuille (charges financières de 1,400 k€). Les charges d'exploitation sont en légère diminution sur 1 an, preuve de la saine gestion de la société.



Perspective d'un exercice 2020 impacté par le Covid-19

Après un hiver 2019-2020 actif, marqué par trois investissements importants (Pompes Funèbres de France en décembre, Trophy et l'Hôtel Mercure Lyon Centre Château Perrache janvier et février), l'équipe d'ALTUR INVESTISSEMENT se concentre sur l'accompagnement des sociétés de son portefeuille afin de les soutenir durant la crise sanitaire actuelle et les aider à réaliser des build-ups.

Toutes les Sociétés du portefeuille d'ALTUR INVESTISSEMENT ont repris leur activité à la sortie du confinement, tout en respectant les mesures sanitaires qui s'imposent. La majorité des sociétés du portefeuille qui les demandaient ont également pu bénéficier de financements adaptés à leurs besoins présents ou futurs de fonds de roulement, notamment grâce aux Prêts Garantis par l'Etat (PGE).

Bien que son programme de cession ait été réévalué compte-tenu des incertitudes liées au Covid-19, ALTUR INVESTISSEMENT poursuit l'étude d'opportunités de cession ou d'adossement de certaines sociétés de son portefeuille, en ligne avec sa stratégie.

Plusieurs sociétés du portefeuille connaissent des phénomènes de rattrapage de leurs ventes très encourageants.



A propos d'ALTUR INVESTISSEMENT



ALTUR INVESTISSEMENT a vocation à accompagner - en tant qu'investisseur de référence ou coinvestisseur - des PME familiales et patrimoniales et ETI en forte croissance, essentiellement non cotées, sur des opérations de type capital-développement et transmission (OBO). Code ISIN : FR0010395681 - Code Mnémonique : ALTUR - Euronext : Compartiment C



Prochain rendez-vous :

22 octobre 2019 : ANR au 30 septembre 2020

Composition du portefeuille

A ce jour, les actifs financiers d'ALTUR INVESTISSEMENT sont répartis au sein de 20 sociétés et 3 FPCI et un portefeuille secondaire dans des secteurs stratégiques :

Santé :

Acropole, concepteur et fabricant d'implants orthopédiques pour l'épaule, la hanche et le genou ;

Menix, leader français des prothèses orthopédiques et des implants dentaires ;

BIOBank, leader français dans le secteur des allogreffes ;

Cousin Biotech, concepteur et fabricant de dispositifs médicaux implantables en textile technique ;

FPCI Capital Santé I, FPCI géré par Turenne Capital et investissant dans le secteur de la santé ;

FPCI Capital Santé II, FPCI géré par Turenne Capital et investissant dans le secteur de la santé.

Services générationnels :

Complétude, n°2 du soutien scolaire en France ;

Kinougarde, spécialiste de la garde d'enfants à domicile ;

Solem, spécialiste du secteur de l'irrigation et du telecare ;

Babyzen, spécialiste de la conception, la fabrication et la distribution de poussettes haut de gamme ;

Pompes Funèbres de France, réseau de franchisés d'agences funéraires.

Transition énergétique :

Sermeta, leader mondial des échangeurs thermiques en inox pour chaudières gaz à condensation ;

Countum, leader français du comptage industriel et transactionnel de produits pétroliers ;

Pellenc Selective Technologies, un des leaders mondiaux du tri sélectif des déchets.

Distribution spécialisée :

La Foir'Fouille, leader français de la distribution de produits à prix discount ;

Demarne, spécialiste de l'importation et du commerce de gros des produits de la mer ;

Log'S, spécialiste des solutions logistiques e-commerce et retail.

Hôtellerie :

Mercure Nice Notre Dame, établissement de 198 chambres ;

Mercure Lyon Centre Château Perrache, établissement de 120 chambres ;

FPCI Turenne Hôtellerie II, FPCI géré par Turenne Capital et investissant dans le secteur de l'hôtellerie.

Autres :

Béranger, holding ;

Dromadaire, spécialiste de l'envoi de cartes de vœux sur Internet ;

Trophy, portefeuille détenant des titres de participation de six PME françaises.



Compte de résultats et bilan au 30 juin 2020



(en €) 30-juin-19 30-juin-20 Chiffre d'affaires - - Résultat d'exploitation (574 005) (529 793) Produits financiers 283 333 573 583 Charges financières 634 453 1 399 743 Résultat financier (351 120) (826 161) Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 527 - Charges exceptionnelles sur opérations en capital 229 7 390 Résultat exceptionnel 4 298 (7 390) RÉSULTAT NET (920 827) (1 362 617)

ACTIF 30-juin-20 PASSIF 30-juin-20 Immobilisations incorporelles - Capital 11 928 453 Immobilisations corporelles 1 107 Primes d'émission, de fusion, d'apport 20 063 072 Immobilisations financières 34 995 584 Réserve légale 1 172 390 ACTIF IMMOBILISE 34 996 692 Report à nouveau 2 981 093 Résultat net (1 362 617) CAPITAUX PROPRES 34 782 391 Créances 50 734 Valeurs mobilières de placement - Emprunts obligataires convertibles 13 852 Disponibilités 3 034 147 Emprunts et dettes auprès des ét. de crédit 2 740 000 Charges constatées d'avance 49 997 Fournisseurs et comptes rattachés 95 351 ACTIF CIRCULANT 3 134 878 Autres dettes 499 976 DETTES 3 349 179 TOTAL ACTIF (en €) 38 131 570 TOTAL PASSIF (en €) 38 131 570



