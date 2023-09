ALTUR INVESTISSEMENT (ex TURENNE INVESTISSEMENT) : DÉVELOPPEMENT DE LA PRACTICE ÉDUCATION et FORMATION À L'OCCASION DE L'ENTRÉE AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ ELEAS

Communiqué de presse

DÉVELOPPEMENT DE LA PRACTICE ÉDUCATION & FORMATION À L'OCCASION DE L'ENTRÉE AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ ELEAS

Altur Investissement réalise un nouvel investissement dans le secteur à fort potentiel del'Education & Formation, axe stratégique développé par l'équipe de gestion ;

Eleas, une société reconnue dans la prévention des risques psychosociaux (« RPS ») et le développement de la qualité de vie et des conditions au travail (« QVCT ») ;

La mission d'Eleas répond aux besoins sociétaux actuels en RSE, tels que l'attractivité des entreprises, la fidélisation des collaborateurs et la promotion de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle au sein des entreprises ;

Ces fonds vont permettre à ELEAS d'accélérer le développement des 3 piliers de sonportefeuille d'offres (Diagnostic, Ecoute, Formation) et des nouveaux projets.

Paris, le 27 septembre 2023 – ALTUR INVESTISSEMENT (Euronext - FR0010395681 - ALTUR) annonce aujourd'hui son investissement au capital d'Eleas, lors d'une opération de Management Buy In (« MBI ») permettant la reprise de l'entreprise par Damien Delvaux, Altur Investissement, en position d'actionnaire de référence, et Financière Vecteur, gérée par Go Capital.

Une PME stratégique sur des marchés attractifs où les besoins pour les entreprises comme pour les salariés sont croissants

La société Eleas, fondée en 2003, est un cabinet de conseil et formation spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux (« RPS ») ainsi que le développement de la qualité de vie et des conditions au travail (« QVCT »). La société intervient dans des contextes de transformation, d'optimisation de la performance opérationnelle ou de situation de crise, essentiellement pour des clients grands comptes privés ou publics.

Une nouvelle opération sur un axe stratégique Education & Formation développé par l'équipe de gestion

Comme annoncé depuis plusieurs communiqués de presse, l'équipe de gestion d'Altur Investissement souhaite capitaliser sur son expertise dans le secteur de l'éducation et de la formation.

Cet investissement au capital de la société Eleas s'inscrit dans cette stratégie d'accompagnement de sociétés structurellement rentables, au modèle d'affaires éprouvé et dont l'objet social est de transmettre du savoir. Les secteurs de l'Education et de la Formation sont et seront dans les années à venir un enjeu majeur, tant pour les salariés que pour les entreprises, et de très nombreuses TPE & PME pourraient avoir besoin de capitaux supplémentaires afin de renforcer leurs offres.

Bertrand Cavalié, Responsable de la practice Education & Formation d'Altur Investissement déclare :

« Nous sommes très heureux d'accompagner Damien Delvaux dans la reprise de la société Eleas dont l'activité et le secteur sont porteurs et les besoins grandissants.

Damien, accompagné d'une équipe en place de grande qualité, a une stratégie de développement claire basée notamment sur le développement de la Business Unit Formation pour laquelle Altur Investissement apportera sa connaissance du secteur pour accélérer son développement. »

Damien Delvaux, Président d'Eleas, déclare :

« Je suis ravi d'avoir convaincu Altur Investissement d'accompagner la reprise capitalistique et managériale d'Eleas. Altur Investissement a cru rapidement au projet, notamment grâce à sa connaissance du secteur de la formation. Comme toute l'équipe d'Eleas, Altur Investissement est convaincu que les enjeux de qualité de vie au travail et de risques psychosociaux sont des enjeux sociétaux majeurs. »

INTERVENANTS :

Acquéreurs ou investisseurs :

Manager&Repreneur : Damien Delvaux

Altur Investissement : François Lombard et Bertrand Cavalié

Financière Vecteur, géré par la société de gestion GO Capital : Hervé Bachelot Lallier et Julien Louis

Conseils :

Conseil M&A acquéreur : Entrepreneurs & Finance : Mathieu Larrue et Julie Ortolland Conseil juridique Investisseur : Harlay Avocats : Salim Bencheikh

Conseil juridique / fiscal repreneur : Wire Legal : Geoffrey Malaussena / Scotto Partners : Jérôme Commerçon Audit financier : CP&A Corporate Finance : Mathieu Ciron

Audit juridique : Wire Legal : Geoffrey Malaussena

Audit Social : Avocats Conseil & Contentieux : Amarande-Julie Guyot Audit Fiscal : Wire Legal : Dimitri Barrois

Conseil juridique Cédant : Cabinet Revel Basuyaux Pourre : Jean Bernard Pourre

Prêteurs :

Crédit Agricole Ile de France : Alexis Quiot, Thierry Jego et Amandine Monteil Banque Postale : Christine Maurisso, Myriam Souissi

BPI : Priscilla Rouge, Domitilde Abafour





ALTUR INVESTISSEMENT a vocation à accompagner – en tant qu'investisseur de référence ou coinvestisseur – des PME familiales et patrimoniales et ETI en forte croissance, essentiellement non cotées, sur des opérations de type capital-développement et transmission (OBO).



Code ISIN : FR0010395681 - Code Mnémonique : ALTUR – Euronext : Compartiment C

Prochain rendez-vous :

18 octobre 2023 : ANR au 30 septembre 2023

Composition du portefeuille

A ce jour, les actifs financiers d'ALTUR INVESTISSEMENT sont répartis au sein de 19 sociétés, 3 FPCI, et 2 SLP :

Santé :

Menix, leader français des prothèses orthopédiques et des implants dentaires ;

BIOBank, leader français dans le secteur des allogreffes ;

Cousin Surgery, concepteur et fabricant de dispositifs médicaux implantables en textile technique ;

Naogen Pharma , produits radios pharmaceutiques innovants pour l'imagerie moléculaire non-invasive ;

Adagia Capital Europe , véhicule de co-investissement au capital de Minlay, groupe de laboratoire de prothèses dentaires en Europe ;

FPCI Capital Santé I , FPCI géré par Turenne Capital et investissant dans le secteur de la santé ;

FPCI Capital Santé II , FPCI géré par Turenne Capital et investissant dans le secteur de la santé ;

SLP Extens III, gérée par Extens et investissant dans la e-santé.

Education & Formation :

Eleas, cabinet de conseil et formation spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux (« RPS ») ainsi que le développement de la qualité de vie et des conditions au travail (« QVCT ») ;

Services générationnels :

Pompes Funèbres de France , réseau de franchisés d'agences funéraires et d'agence en propres.

Climate Tech & PropTech :

Flexliving, exploitant de logements flexibles, à temps partiel, sous format d'abonnement pour le déplacements professionnels réguliers ;

Wall-up , fabricant de panneaux de construction biosourcés préfabriqués en béton de chanvre et en ossature bois ;

Sezame , plateforme permettant l'accès à la propriété grâce au leasing immobilier ;

Vestalis, spécialiste du service clé en main d'ameublement et location de mobilier.

Industrie à forte valeur ajoutée :

Sermeta, leader mondial des échangeurs thermiques en inox pour chaudières gaz à condensation ;

Countum , leader français du comptage industriel et transactionnel de produits pétroliers ;

EMP Rotomoulage , développe et produit des pièces rotomoulées sur mesure 100% recyclables.

Distribution spécialisée :

Demarne , spécialiste de l'importation et du commerce de gros des produits de la mer.

Hôtellerie :

Mercure Nice Notre Dame , établissement de 198 chambres ;

Mercure Lyon Centre Château Perrache , établissement de 120 chambres ;

FPCI Turenne Hôtellerie II , FPCI géré par Turenne Capital et investissant dans le secteur de l'hôtellerie.

Divers :

Dromadaire, spécialiste de l'envoi de cartes de vœux sur Internet ;

Trophy , portefeuille détenant des titres de participation de trois PME françaises ;

SerVme, CRM pour la restauration.

Contacts

Altur Investissement

François Lombard ou Bertrand Cavalié

Tél. : 01 86 64 01 82 ACTUS finance & communication

Manon Clairet Relations Presse Tél. : 01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr ACTUS finance & communication

Jérôme Fabreguettes-Leib Relations Investisseurs Tél. : 01 53 67 36 78

altur@actus.fr

