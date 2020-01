ALTUR INVESTISSEMENT (ex TURENNE INVESTISSEMENT) : ALTUR INVESTISSEMENT INVESTIT EN SECONDAIRE EN REPRENANT UN PORTEFEUILLE DE SIX PARTICIPATIONS

Six participations reprises dans des secteurs diversifiés : service aux entreprises, santé, service à la personne, électronique, et industriel ;

Près de 60 M€ de chiffre d'affaires cumulé en 2019, et 7,2 M€ d'EBITDA [1];

[1]; Un calendrier de cession à court et moyen terme.

Paris, le 8 janvier 2020 - ALTUR INVESTISSEMENT (Euronext - FR0010395681 - ALTUR) annonce aujourd'hui le rachat de six participations auprès de Sigma Gestion, pour un montant tenu confidentiel, à travers un véhicule ad hoc créé à cette occasion et baptisé TROPHY.

Sigma Gestion était investi dans ces six sociétés à travers treize de ses fonds arrivant à échéance. Ces participations ont été sélectionnées par ALTUR INVESTISEMENT pour leur qualité et leur potentiel de création de valeur ajoutée.

ALTUR INVESTISSEMENT accompagnera l'équipe de Sigma Gestion, et notamment M. Emmanuel Simonneau, Président du Directoire, et M. Guillaume Hemmerlé, Directeur des Participations, qui conserve la gestion du portefeuille TROPHY. ALTUR INVESTISSEMENT mettra à disposition ses compétences d'accompagnement d'entreprise auprès de TROPHY.



Un portefeuille de six PME diversifiées

Le portefeuille TROPHY est composé de six PME dans des secteurs variés :

Avencall (XiVO)

Fournisseur d'offres de téléphonie d'entreprise via internet, basée sur des logiciels open-source sans coût de licence, destiné aux PME/ETI et call centers. Le business model repose sur une part de revenus récurrents importante provenant des activités de support et de maintenance.

Sebbin :

Numéro cinq du marché mondial des prothèses en silicone homme/femme, pour la chirurgie esthétique ou reconstructrice, acteur reconnu pour la qualité de ses produits réalisés à la main et entièrement « made in France ».

Surtec :

Concepteur de systèmes d'alarme sans fil destinés aux particuliers, aux espaces commerciaux et aux chantiers. Les produits sont vendus en B2B aux acteurs de la télésurveillance. Surtec conçoit et gère son parc de produits, la production étant déléguée à une société sœur.

Vectrawave :

Bureau d'études spécialisé dans la conception de modules et micropuces haut-de-gamme destinés aux équipements de télécommunication radio ou filaire.

Vissal :

Fabricant et distributeur de visserie et boulonnerie vendue en B2B et B2B2C. Vissal fournit notamment des pièces spécialisées à la SNCF et la RATP.

Webdyn :

Concepteur et producteur de matériels et logiciels de communication « machine to machine » notamment destinés au secteur de l'énergie, pour la transmission de données liées à la consommation énergétique.



L'ensemble de ces six sociétés représente un chiffre d'affaires cumulé de près de 60 M€ en 2019, pour 7,2 M€ d'EBITDA1. L'acquisition a été partiellement financée en dette, contractée auprès de la Banque NEUFLIZE OBC par le véhicule TROPHY, qui permettra à ALTUR INVESTISSEMENT de bénéficier d'un effet de levier sur son investissement.

François Lombard, gérant d'ALTUR INVESTISSEMENT, déclare : « A travers cette opération, ALTUR INVESTISSEMENT accède au capital de sociétés sur des secteurs variés et au potentiel de croissance intéressant. Ce premier investissement dans le rachat de participations secondaires nous permet également de diversifier nos actifs sous gestion. Nous nous réjouissons de travailler en collaboration avec Sigma Gestion, qui continuera d'apporter son expertise et sa valeur ajoutée dans le suivi de ce portefeuille. »



Accélération de la rotation du portefeuille

Ce nouvel investissement, premier de l'année 2020, intervient après la prise de participation dans la société Pompes Funèbres de France, dans les services générationnels, et la cession d'une participation minoritaire dans Cevino Glass, spécialiste de la pose du verre plat, réalisées en décembre 2019.

Afin de continuer à créer de la valeur et à capter les opportunités de marché, et notamment en vue d'une opération dans le secteur de l'hôtellerie attendue en ce début d'année 2020, la société réfléchit actuellement à des financements adaptés. Elle prévoit en parallèle de finaliser plusieurs cessions parmi les lignes importantes de son portefeuille courant 2020 qui viendront renforcer sa trésorerie.

ALTUR INVESTISSEMENT continue de cibler les PME familiales et patrimoniales en croissance dans des secteurs ciblés tels que la santé, l'hôtellerie, les services générationnels, la transition énergétique et la distribution spécialisée, mais se réserve le droit de participer à des opérations opportunistes à fort potentiel de valeur ajoutée, tel l'investissement dans le portefeuille TROPHY.



A PROPOS D'ALTUR INVESTISSEMENT

ALTUR INVESTISSEMENT a vocation à accompagner - en tant qu'investisseur de référence ou coinvestisseur - des PME familiales et patrimoniales et ETI en forte croissance, essentiellement non cotées, sur des opérations de type capital-développement et transmission (OBO).



Code ISIN : FR0010395681 - Code Mnémonique : ALTUR - Euronext : Compartiment C









Parties & Conseils de l'opération :

Parties

Sigma Gestion : Emmanuel Simonneau, Guillaume Hemmerlé, Elie Dib-Verite, Ezechiel Atanley

Altur Investissement : François Lombard, Bertrand Cavalié, Louis-Lachlan Patricot

Conseils

Conseil juridique acquéreur : STC Partners : Frédéric Bucher, Charles Baudouin

Conseil financier vendeur : Carta Diem : Philippe d'Hémery

Financement bancaire

Financement bancaire : Neuflize OBC : Philippe Lefébure, Guillaume Jouppe, Léa Caron







Prochain rendez-vous :

23 janvier 2020 : ANR au 31 décembre 2019







Composition du portefeuille

A ce jour, les actifs financiers d'ALTUR INVESTISSEMENT sont répartis au sein de 19 sociétés et 3 FPCI dans des secteurs stratégiques :

Santé :

Acropole, concepteur et fabricant d'implants orthopédiques pour l'épaule, la hanche et le genou ;

Menix, leader français des prothèses orthopédiques et des implants dentaires ;

BIOBank, leader français dans le secteur des allogreffes ;

Cousin Biotech, concepteur et fabricant de dispositifs médicaux implantables en textile technique ;

FPCI Capital Santé I, FPCI géré par Turenne Capital et investissant dans le secteur de la santé ;

FPCI Capital Santé II, FPCI géré par Turenne Capital et investissant dans le secteur de la santé.

Services générationnels :

Complétude, n°2 du soutien scolaire en France ;

Kinougarde, spécialiste de la garde d'enfants à domicile ;

Solem, spécialiste de la production de programmateurs pour l'irrigation et de boîtiers pour la téléassistance ;

Babyzen, spécialiste de la conception, la fabrication et la distribution de poussettes haut de gamme ;

Pompes Funèbres de France, réseau de franchisés d'agences funéraires.

Transition énergétique :

Sermeta, leader mondial des échangeurs thermiques en inox pour chaudières gaz à condensation ;

Countum, leader français du comptage industriel et transactionnel de produits pétroliers ainsi que d'hydrocarbures gazeux et liquides via Satam ;

Pellenc Selective Technologies, un des leaders mondiaux du tri sélectif des déchets.

Distribution spécialisée :

La Foir'Fouille, leader français de la distribution de produits à prix discount ;

Demarne, spécialiste de l'importation et du commerce de gros des produits de la mer ;

Log'S, spécialiste des solutions logistiques e-commerce et retail.

Hôtellerie :

Mercure Nice Notre Dame, établissement de 198 chambres ;

FPCI Turenne Hôtellerie II, FPCI géré par Turenne Capital et investissant dans le secteur de l'hôtellerie.

Autres :

Beranger, holding ;

Dromadaire, spécialiste de l'envoi de cartes de vœux sur Internet ;

Trophy Investissements, portefeuille de six participations dans des secteurs diversifiés.







Contacts

Altur Investissement

François Lombard ou

Bertrand Cavalié

Tél. : 01 86 64 01 82 ACTUS finance & communication

Manon Clairet

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr ACTUS finance & communication

Caroline Lesage

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 79

clesage@actus.fr





Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, du Japon ou de l'Australie. Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, de valeurs mobilières dans tout autre pays que la France.

Ce document (y compris toute reproduction) ne doit pas être diffusé ou transmis aux Etats-Unis d'Amérique, en ce compris toute succursale ou agence d'une personne non-américaine mais résidente des Etats-Unis d'Amérique ou toute autre personne américaine. Tout manquement à ces restrictions pourrait constituer une violation de la réglementation des Etats-Unis d'Amérique relative aux instruments financiers (United States Securities Laws).

Au Royaume-Uni, le présent document est destiné uniquement aux (i) personnes qui ont une expérience professionnelle en matière d'investissements visées à l'article 19(1) du financial services and markets act 2000 (financial promotion ) order 2001 (l'« Order »), (ii) aux personnes visées à l'article 49(1) (high net worth entities) de l'Order, ou (iii) aux personnes qui sont qualifiées de clients intermédiaires au sens du chapitre 4 du Code de bonne conduite du FSA (l'ensemble de ces personnes étant ci-après désignées « personnes qualifiées »). Ce document n'est destiné qu'à ces catégories de personnes. Les personnes qui ne répondent pas à la définition de personnes qualifiées ne doivent pas prendre en compte ou se fonder sur ce document ou son contenu. La diffusion de ce document dans tout autre pays peut être soumis à des restrictions légales et les personnes en possession de ce document doivent prendre connaissance de ces restrictions et s'y conformer. En prenant possession de ce document vous êtes présumé accepter d'être lié par les limitations.

[1] Chiffre d'affaires d'environ 9,2 M€ et EBITDA de 1,3 M€ au prorata de la détention par le véhicule TROPHY