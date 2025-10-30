 Aller au contenu principal
Altria s'effondre : les prévisions de bénéfices annuels sont inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 16:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

30 octobre - ** Les actions du géant du tabac Altria < MO.N > chutent jusqu'à 8,8 % pour atteindre 56,50 $, leur plus bas niveau depuis plus de cinq mois ** La société a prévu un bénéfice annuel largement inférieur aux attentes du marché, en raison d'une baisse de la demande pour ses cigarettes et ses alternatives orales au tabac, telles que les sachets de nicotine on!

** Le bénéfice par action ajusté annuel devrait se situer entre 5,37 et 5,45 dollars, en dessous de l'estimation des analystes de 5,44 dollars - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires net pour le troisième trimestre a chuté de 3% à 6,07 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, mais a battu l'estimation des analystes de 5,31 milliards de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~18,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ALTRIA GROUP
57,410 USD NYSE -7,33%
