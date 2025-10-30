Altria prévoit un bénéfice annuel en demi-teinte en raison de la faiblesse de la demande de tabac

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant du tabac Altria MO.N a annoncé jeudi un bénéfice annuel largement inférieur aux attentes du marché , pénalisé par une baisse de la demande pour ses cigarettes et ses alternatives orales telles que les sachets de nicotine de la marque on!.

Les actions de la société ont baissé de près de 4 % dans les échanges avant bourse.

Le tabac, en particulier la marque phare Marlboro, représente toujours la majorité des revenus et des bénéfices d'Altria, mais il est en déclin aux États-Unis.

Les efforts d'Altria pour constituer un portefeuille d'alternatives au tabac afin de compenser la perte des ventes de cigarettes se sont heurtés à une série d'obstacles, qu'il s'agisse de problèmes réglementaires, de poursuites judiciaires ou de la concurrence acharnée des vapes non réglementées, principalement en provenance de Chine, qui se sont emparées du marché américain.

La stratégie de l'entreprise a subi un nouveau coup dur au début de l'année lorsqu'elle a été contrainte d'interrompre les ventes de la marque de vapotage NJOY en raison d'un litige portant sur un brevet. Altria ne s'attend pas à ce que NJOY revienne sur le marché avant l'année prochaine.

Si la croissance de la marque on! reste un point positif, elle ne suffit pas à compenser la perte totale de NJOY et les baisses des ventes de tabac d'Altria, qui dépassent parfois celles du marché en général.

Le chiffre d'affaires des produits à fumera baissé de 2,8 %, à 5,39 milliards de dollars, tandis que celui des produits du tabac à usage oral a chuté de 4,6 %, à 689 millions de dollars.

Altria prévoit un bénéfice annuel ajusté compris entre 5,37 et 5,45 dollars par action, dont le point médian est nettement inférieur à l'estimation moyenne des analystes (5,44 dollars), selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre a baissé de 3 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 6,07 milliards de dollars, mais il a largement dépassé l'estimation moyenne des analystes, qui était de 5,31 milliards de dollars.

L'entreprise a enregistré un bénéfice ajusté de 1,45 dollar par action pour le trimestre, ce qui correspond aux estimations de Wall Street.