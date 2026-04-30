Altria bondit après avoir dépassé les attentes avec ses résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril -

** L'action Altria MO.N progresse de 8,3 % à 73,85 dollars, son plus haut niveau depuis décembre 2017

** Le fabricant de Marlboro affiche des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions , grâce à la hausse des prix de ses cigarettes et de ses sachets de nicotine

** La société annonce un chiffre d'affaires de 5,43 milliards de dollars au premier trimestre; les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 4,58 milliards de dollars - données compilées par LSEG.

** Le bénéfice par action trimestriel ajusté de 1,32 $ dépasse les prévisions de 1,25 $

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé de 16,3 % depuis le début de l'année