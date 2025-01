Altria anticipe une hausse de 2 à 5% de son BPA dilué ajusté 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Les revenus d'Altria sur l'année 2024 s'élèvent à 24,01 milliards de dollars, soit un repli de 1,9%. En revanche, son bénéfice par action dilué ajusté ressort à 5,12 dollars en 2024, soit une progression de 3,4%. La société a versé 1,7 milliard de dollars de dividendes au quatrième trimestre et 6,8 milliards de dollars sur l'ensemble de l’année 2024 .Le groupe américain de tabac vise en 2025 un BPA dilué ajusté dans une fourchette comprise entre 5,22 et 5,37 dollars. Cette fourchette représente un taux de croissance du BPA dilué ajusté de 2 à 5% par rapport à une base de 5,12 dollars en 2024.

