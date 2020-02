Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altran-Chiffre d'affaires de €3,2 mds en 2019, croissance organique de 6% Reuters • 11/02/2020 à 07:36









PARIS, 11 février (Reuters) - Altran Technologies SA ALTT.PA : * ALTRAN-CHIFFRE D'AFFAIRES €3,217 MDS EN 2019 (+10,3% DE CROISSANCE PUBLIÉE, +6,0% DE CROISSANCE ORGANIQUE) * ALTRAN-MARGE OPÉRATIONNELLE DE 12,7% EN 2019, +60 POINTS DE BASE PAR RAPPORT À 2018 * ALTRAN-RÉSULTAT NET AJUSTÉ DE €212,9 MILLIONS EN 2019, +29,0% * ALTRAN-FREE CASH FLOW DE +€164 MILLIONS EN 2019 APRÈS +€82 MILLIONS EN 2018 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ALTT.PA (Rédaction de Paris)

