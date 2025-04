Altoria : naissance d'une société de gestion d’actifs immobiliers

(AOF) - Edouard Chatenoud (ex Tikehau Capital), Michael Despiegelaere (ex Cushman & Wakefield) et Bérenger Drouin (fondateur de Codabel) ont annoncé la création d’Altoria, une société de gestion d’actifs immobiliers destinée à déployer des capitaux à l’échelle européenne. Elle veut réaliser 3 à 5 investissements par an en moyenne et atteindre un déploiement annuel de capitaux d’environ 100 millions d’euros, avec 50% d’effet de levier. Ce qui lui permettrait de distribuer annuellement plus de 4% aux investisseurs et de cibler un taux de rendement interne de 10%.

Altoria poursuit comme stratégie d'investissement la constitution d'un portefeuille d'immeubles de bureaux haut de gamme situés dans les capitales de la zone euro. Elle sera menée à travers un fonds evergreen " Real Estate Resurgence Fund ".

La société de gestion a annoncé sa première acquisition : l'immeuble Arcadia à Bruxelles.

La société de gestion d'actifs immobiliers est soutenue par le holding de la famille Philippson, qui a fondé la banque du même nom en 1871, devenue ensuite Degroof puis Degroof Petercam.

Edouard Chatenoud a créé et a développé la filiale belge du groupe mondial de gestion d'actifs alternatifs Tikehau Capital, en collectant et en déployant des capitaux en dette et immobilier. Actif depuis 18 ans sur le marché du Benelux, Michael Despiegelaere a mené près de 5 milliards d'euros de transactions immobilières. Bérenger Drouin a fondé le gestionnaire immobilier Codabel (plus de 3 milliards d'euros d'actifs) et l'a cédé récemment au Groupe Foncia.