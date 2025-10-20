Alto Neuroscience bondit après avoir prévu d'accélérer la mise au point d'un médicament contre la dépression

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

20 octobre - ** Les actions de la société Alto Neuroscience

ANRO.N , spécialisée dans la mise au point de médicaments, augmentent de50 % pour atteindre 9,12 $

** La société déclare qu'elle prévoit d'accélérer le développement de son médicament expérimental, ALTO-207, pour les personnes souffrant de dépression résistante au traitement

** La dépression résistante au traitement est un type de trouble dépressif majeur dont les symptômes ne s'améliorent pas après l'essai d'au moins deux antidépresseurs différents à des doses adéquates et pendant une période suffisante

** Le placement privé de 50 millions de dollars annoncé plus tôt aujourd'hui soutient le développement élargi de l'ALTO-207 - ANRO

** La société prévoit d'entreprendre une étude de stade avancé d'ici le début de 2027

** Jefferies estime que cela réduit une partie du risque lié à l'essai de phase intermédiaire en cours de l'ALTO-101 dans la dépression bipolaire, car la société estime que son étude antérieure sur la dépression majeure a partiellement échoué parce que les patients n'ont pas adhéré au traitement.

** Jefferies estime que l'ALTO-207 pourrait être approuvé dès 2030 **En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de81,1 % depuis le début de l'année