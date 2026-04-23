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Altimmune s'effondre après une levée de fonds de 225 millions de dollars pour un médicament contre les maladies du foie
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 12:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions d'Altimmune ALT.O ont baissé de 12,1 % à 3,05 $ dans les transactions de pré-marché après une levée de fonds de 225 millions de dollars, dont le prix a été fixé pendant la nuit, destinée à financer l'essai de phase avancée de son médicament contre les maladies du foie ** ALT a vendu mercredi soir 64,25 millions d'actions et des bons de souscription préfinancés pour acheter jusqu'à 10,75 millions d'actions à 3 $

** L'offre est assortie d'une décote de 13,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action. Elle s'accompagne de bons de souscription pour une levée supplémentaire de 225 millions de dollars, exerçables immédiatement à 3 dollars

** La société ALT, basée à Gaithersburg (Maryland), compte environ 130 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 450 millions de dollars

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour un prochain essai de phase 3 dans la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH), ainsi qu'à d'autres fins

** Le principal médicament candidat d'ALT, le pemvidutide, est un agoniste du double récepteur GLP-1/glucagon pour le traitement de l'obésité et de la MASH, une maladie hépatique progressive marquée par une accumulation excessive de graisse, une inflammation et des lésions des cellules hépatiques

** Leerink Partners et Barclays sont les chefs de file de l'offre, rejoints par Titan Partners

** À la clôture du mercredi, l'action ALT a baissé de 4% depuis le début de l'année et s'est éloignée de son plus haut intraday de 2026 de $6.44 atteint le 23 janvier

** La note moyenne de 11 analystes est "buy"; PT médian de 21 $, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/04/2026 à 12:20:00.

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