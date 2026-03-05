Altimmune chute après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions du développeur de médicaments Altimmune ALT.O chutent de 8,9% à 3,89 $

** La société annonce une perte de 27 cents par action au 4ème trimestre par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 24 cents par action - données compilées par LSEG

** Les revenus du 4ème trimestre s'élèvent à 26 000 $ contre une estimation de 700 000 $

** Les actions ont chuté de 50 % en 2025