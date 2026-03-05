 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Altimmune chute après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 18:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions du développeur de médicaments Altimmune ALT.O chutent de 8,9% à 3,89 $

** La société annonce une perte de 27 cents par action au 4ème trimestre par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 24 cents par action - données compilées par LSEG

** Les revenus du 4ème trimestre s'élèvent à 26 000 $ contre une estimation de 700 000 $

** Les actions ont chuté de 50 % en 2025

Valeurs associées

ALTIMMUNE
3,8414 USD NASDAQ -10,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris repart à la baisse, rattrapée par les prix du pétrole
    information fournie par AFP 05.03.2026 18:47 

    La Bourse de Paris a nettement reculé jeudi, plombée par la reprise de la flambée des prix du pétrole en raison de la guerre au Moyen-Orient qui ravive les craintes d'inflation et fait bondir les taux d'intérêt de la dette française. Le CAC 40 a perdu 1,49% à 8.045,80 ... Lire la suite

  • Un écran à la Bourse de New York, le 5 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    L'inquiétude gagne à nouveau les marchés financiers face à la guerre au Moyen-Orient
    information fournie par AFP 05.03.2026 18:38 

    Accalmie de courte durée sur les marchés: après une séance de pause la veille, les prix du pétrole grimpent à nouveau jeudi avec la guerre au Moyen-Orient, provoquant un recul des Bourses et un bond des taux d'intérêt. "On ne voit pas de désescalade, et le prix ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit dans le rouge, le Moyen-Orient focalise l'attention
    information fournie par Reuters 05.03.2026 18:22 

    par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge jeudi, les investisseurs s'inquiétant des ‌répercussions croissantes de l'intensification du conflit au Moyen-Orient. À Paris, le CAC 40 a perdu 1,49% à 8.045,80 points. A Francfort, le Dax a reculé ... Lire la suite

  • ( AFP / CARL DE SOUZA )
    Brésil: le taux de chômage reste au plus bas
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.03.2026 18:16 

    Le taux de chômage au Brésil a atteint son plus bas niveau pour la période allant de novembre à janvier, selon les chiffres officiels publiés jeudi, une bonne nouvelle pour le président Lula à sept mois des élections. Ce taux s'est élevé à 5,4%, contre 6,5% pour ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank