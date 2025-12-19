Altimmune augmente après que le médicament GLP-1 a montré des avantages dans une étude sur les maladies du foie

19 décembre - ** Les actions d'Altimmune ALT.O augmentent de 5,9% à 5,33 $ avant la mise en marché

** Le développeur de médicaments affirme que son médicament expérimental GLP-1 a amélioré les signes de cicatrisation du foie et la santé du foie après 48 semaines de traitement dans une étude de stade intermédiaire de patients atteints de stéatose hépatique appelée MASH

** Les patients traités avec la dose la plus élevée de pemvidutide (1,8 mg) ont perdu en moyenne 7,5 % de leur poids corporel après 48 semaines

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 30 % depuis le début de l'année